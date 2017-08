Vaid igas viiendas Eesti peres õpetatakse lastele, kuidas taskurahaga ümber käia

Swedbanki Rahaasjade Teabekeskuse tellitud uuringust selgus, et regulaarselt hakatakse lastele taskuraha andma alates seitsmendast eluaastast, kuid ainult 20% Eesti peredest selgitab põhjalikult, kuidas taskurahaga vastutustundlikult ümber käia.

„Regulaarne taskuraha aitab lapsel õppida eesmärkide seadmist ja kogumist, suurendades samal ajal tema iseseisvust. Kokkulepitud taskuraha suurus aitab kontrolli all hoida ka pere eelarvet tervikuna. Andes lapsele vastavalt küsimisele paar eurot täna ja neli homme, võib see kuu lõikes kokku anda hoopis suurema summa sellest, mida vanemad on lapse taskurahaks esialgu planeerinud,“ rääkis Swedbanki Rahaasjade Teabekeskuse juht Kati Voomets.

Igakuise taskuraha suurus kasvab koos lapse vanusega. 7-10-aastaste laste taskuraha suurus on keskmiselt ligikaudu 12 eurot, 11-15-aastased lapsed saavad kuus taskuraha keskmiselt 21 eurot ja 16-19-aastaste taskuraha suurus on ligi 35 eurot. Uuringust selgus, et koguni 61% vanematest annavad taskuraha ka 20-23-aastastele lastele, kuid taskuraha andmine ei ole nii regulaarne kui nooremate laste puhul.

„See, millal ja millistel põhimõtetel ning kui palju lapsele taskuraha anda, sõltub lapse küpsusest, rahalistest võimalustest ja vanemate väärtushinnangutest. Kindlasti ei sobi siduda taskuraha kodutööde tegemisega, mille eest laps nagunii vastutab. Küll aga võib taskuraha andmine olla seotud keerukamate kodutööde tegemisega,“ selgitas Kati Voomets.

Uuringust selgus, et taskuraha antakse vastavalt vajadusele kui laps palub raha konkreetse väljamineku jaoks. Taskuraha andmine heade hinnete või käitumise eest on vähem levinud. Kuni 15. eluaastani kulutatakse põhiliselt snäkkidele ja maiustustele ning mänguasjadele. Meelelahutusele kulutamine suureneb pärast 11. eluaastat ning teismeeas kulutatakse eelkõige riietele ja jalanõudele.

Uuringust tuli välja, et noorematele lastele antakse taskuraha enamasti sularahas ning pangaülekannet hakatakse eelistama alates 16. eluaastast. Lapsevanemad kontrollivad lapse taskuraha kasutamist kuni 11. eluaastani ning hiljem küsitakse lapselt raha kulutamise kohta vaid aeg-ajalt. Lapse pangakonto jälgimine ei ole lapsevanemate seas levinud.

Laste taskuraha uuringu eesmärk oli välja selgitada lapsevanemate hoiakuid ja suhtumist taskurahasse. Uuringu viis läbi Spinter Research ning selles osales 1003 lapsevanemat.