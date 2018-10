VALMISTOIDU TOP | Mida kaugemale pealinnast, seda popimaks toiduks muutub hakklihapitsa

Poeketi statistika järgi on üks sagedasemaid oste kogu Eestis täidetud pannkoogid – kõige popim sort on singi ja juustuga, aga palju ostetakse ka hakklihatäidise, maasikamoosi ning kohupiimakreemiga pannkooke. Kindlat kohta hoiab igas edetabelis ka seljanka.

Üks märgatavaid erinevusi linnade vahel paistab olevat, et väikelinnades ostetakse usinamalt hakklihapitsat. Kui Tallinnas hõivab see valmistoitude edetabelis 9. ning Tartus 5. koha, siis Räpinas on hakklihapitsa 1., Märjamaal ja Tõrvas 2. ning Põltsamaal 3. kohal.

Väikelinnades näivad sagedamini poekorvi sattuvat ka kõiksugused kartulitoidud – kartuli-singivorm, kartulipuder guljašiga, kartulipüree, peekoni-juustukartul

Tartlaste kümne lemmiku seast leiab ka mulgikapsad – valmistoidu, mis näiteks pealinlaste eelistatuimate nimistusse ei kuulu.

Maxima Eesti kommertsdirektor Kristina Mustonen tõdeb, et igapäevaelu korralduse kiiremaks muutumisega viimase kümne aasta jooksul, on teisenenud ka tarbijakäitumine: „Kõik on tunduvalt kiirem, inimesed soovivad kõike kiiremini ja samas ka lühema aja jooksul haarata.“