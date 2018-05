Värske kartuli hooaeg on kohe käes. Kuidas lugeda kartulikaloreid?

Foto: Hendrik Osula

Ladina-Ameerika põldudelt pärit, kuid eestlaste toidulaua populaarseimaks toiduaineks tõusnud kartul on küll iga söögikorra lahutamatuks osaks, kuid see, milline võlujõud selles väikese mugulas peitub, on paljudele teadmata.