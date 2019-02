VIDEO | Eesti esimene leiva drive-in Tartus – sooja leiba saab autost väljumata!

Eesti Leivatööstuse turundusjuht Henri Kriisa ütles, et mõte teha selline drive-in tuli seoses uue esinduspoe ehitusega. „Tänapäeval on inimestel kiire, tööle või koju minnes saab siit sooja leiva kaasa haarata,” selgitas ta.

Süsteem töötab nagu drive-in ikka - tellimuse ekraani juurest saab mikrofoni tellimuse öelda ja ümber nurga väljastusluugi juurde sõites saab tellitu kätte.

„Üldjuhul ostetakse sooja leiba-saia, hommikuti võetakse sageli kohvi, pirukaid ja võileibu, aga pole ka kätt ette pannud, kui soovitakse torti,” rääkis ta. „Soe leib-sai on kohe liinilt tulnud. Õhtupoole võib olla maha jahtunud, kuid see ei vähenda pehmust ja maitset.”

Kriisa tõdes, et otse autost leiva-saia ostmise võimalus on üllatavalt hästi vastu võetud ja inimesi käib väga palju.

„Eeldasime, et see on ehk kiire argipäeva jaoks, kuid inimesed kasutavad seda võimalust agaralt ka nädalavahetustel,” täpsustas ta. Kõige rohkem ostetakse kaasa saia ja Väikevenna leiba.

Uus ja varasemast palju suurem esinduspood, mille juures on ka Eesti esimene leiva drive-in, asub Tartus Ringtee tänaval, Eesti Leivatööstuse kõrval, kuid sellel on varasemast tunduvalt parem juurdepääs. Esinduspoes on saadaval lai valik tooteid alates leivast-saiast ja tortidest ning lõpetades lilledega, mida sünnipäevale minnes kaasa haarata. Lisaks asub õdusas hoones ka kohvik, kus saab nii lõunat süüa kui ka kookidega maiustada ja soovi korral sünnipäevagi pidada.