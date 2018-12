VIDEO | Haapsalu turul avati kohaliku toidu kauplus

Kõikvõimalikku talukaupa müüakse ka väljas olevatel lettidel, sest kogu kraam poeruumidesse ei mahu.

Avamist juhatas Emil Rutiku, rahvast oli uudistama tulnud parasjagu nii palju, et kõik poodi ei mahtunud.

Nagu kirjutab Lääne Elu, hakkab pood lahti olema neli päeva nädalas.

Läänemaa OTTi liikmeid on 15 ja oma poe avamisest on nad unistanud kaks aastat. Just siis hakkasid talunikud puudust tundma päris oma müügipinnast, eeskätt sellepärast, et oleks kindel koht, kust saaksid kauba kätte kohalikud söögikohad.

OTTi taluoes on pinda 28 m² ja ruumid remontis ning andis Läänemaa OTTile kasutada Haapsalu linn.