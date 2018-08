VIDEO | Kas julged süüa 28 meetri kõrguses Peramaa tornirestoranis?

„Süüa ei saa päris tipus, vaid vahepealsel platvormil,” selgitab Peramaa tornirestorani vedav Külli Kell lisades, et tipus asuv akendega kuppel on eelkõige vaate nautimiseks.

„Meil on teleskoobi moodi pikksilm, millega saab õhtul taevast vaadata,” lubab ta. Kuna laupäeval vastu pühapäeva on muinastulede öö, siis plaanitakse maapinnal süüdata tuled, mida oleks ka tornist kena vaadata.

Kuidas jõuab toit ja jook tornis olevate sööjateni ja kas ettekandjad harjutavad juba trepijooksu, et jalalihaseid treenida? Külli muigab selle peale ja ütleb, et tegelikult kasutatakse vintsisüsteemi, täpselt nagu filmis „Suvi” näha, kus vinnati vintsi abil jahukotte veskisse.

Nende jaoks, kes kõrgust pelgavad, serveeritakse toite vaatetorni kõrval – süüa saab nii laua taga kui ka piknikualal maas istudes. Põhjus selleks on väga lihtne – pakutavad toidud on araabia köögi mõjutustega. Selleks, et teistest restoranidest eristuda, valmistavad Peramaa tornirestoranis süüa Tartu rahvusvahelise maja kokad, kes on araabia päritolu.

Pop-up restoranid on avatud 25. augustil kell 11-22 ja 26. augustil kell 11-18. Lisaks saab varuda kohalikku toidukraami talvesibula ja küüslaugu piirkonna laatadelt ning teeäärsetest müügikohtadest.

EV100 suvise peonädala lõpetuseks katavad laua 50 pop-up restorani, kes pakuvad Peipsimaa toorainest valmistatud roogasid ja jooke. Google kaart osalejatega asub SIIN.