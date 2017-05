Video kiirkoolitus: kuidas fileerida räime, ahvenat ja kiiska

Kihnu räimeretkel andis Kaido Põder Uibu talust huvilistele kiire näidistunni kala fileerimisest.

Edu kala fileerimisel saadab seda, kel on õige nuga, õiged töövõtted ning kes palju harjutab.

Virve Köster, kes samuti kohale saabus, leidis küll, et kala fileerimine on hirmus raiskamine ja arvas, et kole palju läheb nii tehes kaotsi.

Kaido Põder ütles, et seda kiputakse vahel tõesti arvama, kuid enamasti on nii, et see, mis fileerimise käigus ära visatakse, seda ei sööda ka muidu. Virve jäi oma arvamuse juurde ja leidis, et nõnda läheb ikka korralik pajatäis raisku ja soovitas ahvena koos kartulitega keema panna, sest just nii saabki kõhu täis.

Kuidas fileerida kiiska:

Kevadisest ahvenast palju järgi ei jää:

Räime liblikfilee: