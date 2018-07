VIDEO | Kuidas võileivakurk purki saab? Põltsamaal võeti ette esimesed eestimaised kurgid

Enne kurkide viilutamist, mida teeb masin, need sorteeritakse, pestakse mullivannis puhta vee sees ja lõigatakse sabad tagant ära, juhul kui mõni „saba” on külge jäänud. Purki pandud kurgiviiludele kallatakse kuum marinaad, keeratakse kaaned peale ja steriliseeritakse. Põhietapid on samad, nagukoduski kurke hoidistades, kuid videost on võimalik näha, kuidas käib asi tööstuses.

