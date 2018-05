VIDEO | Küpseta kuningliku laulatuse puhul britipäraseid kakukesi ehk skoone

Skoonide küpsetamises pole midagi keerulist, küll aga peaksid õnnestunud kakukesed olema niimoodi kerkinud, et neid on kerge pikuti pooleks murda. Koore ja moosi võib panna nii kakupooliku peale kui ka vahele, kuidas soovi on.

Skoonid (9 tk)

350 g jahu

0,5 tl soodat

3 tl küpsetuspulbrit

75 g külma võid

30 g suhkrut

100 ml piima

2 muna

Kuumuta ahi 220-kraadini (pöördõhuga ahju puhul 200-kraadini). Sega jahu, sooda, küpsetuspulber ja kuubikuteks lõigatud külm või. Mudi segu sõrmede vahelt läbi lastes seni, kuni või on jahuga ühtlaselt segunenud. Lisa suhkur ja soovi korral lisandid.

Kalla segule piim ja lahtiklopitud munad nii, et 1 spl munasegu jääks hilisemaks pintseldamiseks. Sega tainas käte abil ühtlaseks ja vajadusel lisa piima või jahu. Tainas peab käte küljest lahti tulema ega tohi olla liiga vedel ega ka jahune.

Puista tööpinnale natukene jahu ja tõsta tainas jahule. Patsuta tainapall lamedaks, umbes 2 cm paksuseks pinnaks. Lõika piparkoogivormi või klaasi abiga välja paksud ringikesed, millest kerkides saavadki mõnusad skoonid.

Tavaliselt tuleb sellest kogusest 9-10 skooni. Laota skoonid küpsetusalusele ja pintselda järele jäänud munaseguga. Küpseta skoone ahjus 10-12 minutit. Parimad on skoonid just otse ahjust!

Retsept pärineb Marie-Helene Sarapuu kokandusblogist.