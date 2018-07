VIDEO | Läti rahvustoit oblikasupp valmib lihtsalt, kuid mure sellega on hoopis muus

Riias peetakse sel nädalal üldlaulu- ja tantsupidu (kiika ka Maalehe laulupeoblogi). Sel puhul valmistame Lätis väga armastatud rahvustoitu – oblikasuppi.

Lätis ja Leedus on see supp nii levinud, et konservitööstuses pannakse oblikad purki, et neist saaks ka talvel suppi keeta, kui värskeid oblikaid pole kusagilt võtta. Eestis on aga see häda, et oblikasupp pole levinud ja värskeid oblikaid tuleb ka praegusel n-ö hooajal tikutulega taga otsida.

Tartu avaturult õnnestus siiski leida üks leedulanna, kes kasvatas endale supi jaoks oblikaid ja vahel, kui neid jäi üle, tuli turule müüma. Sel päeval oli ta toonud turule kolm punti oblikaid.

Oblikasupi võib teha nii lihaga kui lihata. Enamasti kasutatakse sealiha, eriti suitsukonte leeme keetmiseks. Selleks, et ei peaks ilusal suvepäeval tundide viisi supipoti juures askeldama, valis Madis, kes on aastaid Lätis elanud ja läti keele suhu saanud, Läti toiduportaalist ilma lihata retsepti.

Ta tõlkis retsepti ära ja kinnitas, et on oblikasuppi, küll lihaga varianti, korduvalt söönud ning maitseb täitsa hästi. Ühtlasi suundub ta video lõpus Tartu tänavatele jaanisõira jagama - kas maitseb ikka hästi? Vahest võtame meiegi (Läti) sõira valmistamise millalgi ette.