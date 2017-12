VIDEO | Lihaveiselihast steigi küpsetamises pole midagi keerulist

Eestlased on ikka eelistanud sealiha, nii et veiseliha valmistamine tundub perenaistele sageli liiga keeruline.

Tegelikult pole laagerdunud lihaveiseliha valmistamises mitte midagi keerulist ja sellest tehtud steik valmib tunduvalt kiiremini, kui sealiha. Tartus Ülikooli tänaval asuvas poes ja restoranis Lihuniku äri pakutakse Võrumaal Sentafarmis kasvanud lihaveiste liha. Eriliseks teeb koha see, et seal on ka suur kuivlaagerdukamber, mida pole Eestis ühelgi teisel restoranil või poel.

Mitmenädalane laagerdamine kindla temperatuuri ja niiskustaseme juures toob rohumaal kasvanud veise liha maitse intensiivsemalt esile, kuna 20 protsenti veest aurustub ära. Lisaks muudab laagerdamine liha ensüümide töö tõttu ka pehmemaks, nii et toorest lihast on võimalik tartari teha ja steik küpseb vaid mõne minuti.

Lihaveiselihast steik vajab mõlemalt poolt vaid minut-paar küpsemist. Pärast seda tuleb liha kindlasti natukeseks „puhkama” jätta, enne kui see lahti lõigata. Pehme ja lausa suus sulav liha viib keele alla. Lihuniku äris lõigatakse steigid vastavalt ostja soovile kas paksemad või õhemad.