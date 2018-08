VIDEO | Tee kodus ise jäätist, mis on lihtne, maitsev ja väherasvane!

Kogu asja juures on kõige parem, et see jäätis on poes pakutavatest kordades väiksema rasvaprotsendiga, mis lubab rannahooajal rohkem jäätist nautida! Lisaks on jäätisesegu valmistamine lihtne, nii et lapski saab sellega hakkama (järgi proovitud), kui munavalged kollastest eraldada.

Komponente on tegelikult vaid kolm – munavalged, suhkur ja paksem jogurt (enamasti 400g topsides). Jogurti rasvaprotsendist oleneb jäätise rasvasus, sest suhkur ja munavalged rasva ei sisalda. Soovi korral võib jäätisele lisada ka marju.

Jogurtijäätise retsept

2 munavalget

2 spl suhkrut

400 g paksemat maitsestatud jogurtit (maitsestamata jogurti kasutamisel lisa paar supilusikatäit rohkem suhkrut)

soovi korral vaniljesuhkrut või -essentsi ja peotäis marju

Vahusta munavalged suhkruga kõvaks vahuks, mis ei valgu kausist välja ka siis, kui kauss tagurpidi keerata. Sega õrnalt sisse jogurt ja marjad. Aseta segu 30-40 minutiks jäätisemasinasse. Kui sul ei ole jäätisemasinat, siis aseta segu tunniks või kaheks sügavkülma ja sega seda vahepeal paar korda.

Kui kogu jäätist kohe ära ei söö, jäta see sügavkülma. Kuna see jäätis ei sisalda emulgaatoreid ja stabilisaatoreid, nagu tööstuses valmistatud, siis muutub see pikema külmutamise järel kõvaks, nii et enne sööma hakkamist lase jäätisel veerand tundi toatemperatuuril seista.