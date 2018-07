VIDEO | Üllatav põhjus, miks ei jõua Eesti viinamarjavein kunagi ketipoodidesse

Kohalikku viinamarjaveini pole üheski ketipoes müügil ja tõenäoliselt see sinna kunagi ei jõuagi.

„Pole mõtet saata kaubandusvõrku, kuna see kaob sealses suures sortimendis ära ja ükski teenindaja ei oska seal rääkida, miks peaks ostma 20-eurost Eesti viinamarjaveini, kui kõrval on 10-eurost Prantsuse veini,” selgitas Murimäe veine tootev Jaanika Ilves, kes müüb neid oma Jardini aianduskeskuses ja ka e-poes.

Eesti Maaülikooli aianduse professor Kadri Karp lisas, et väärtuslikud ja kõrgema hinnaga on just need veinid, mille valmistamine on alanud juba istandiku rajamisega ja veinis on tuntav tootja käekiri. Neid kohalikke veine ei ole soovitav hoida toatemperatuuril, nagu tavalisi kaubanduskeskuse riiuli veine.

Kuna meie tootjad püüavad kasutada tehnoloogiaid, mille käigus veinidesse ei lisata kemikaale (või väga vähe), võivad neis toatemperatuuril hoiustades tekkida ebasoovitavad protsessid. Seetõttu peab Eesti viinamarjaveini ka kodus hoidma jahedas. On teada, et seistes muutub vein paremaks ja seetõttu on soovitatav ühe aasta vanust veini hoida enne keldris vähemalt veel aasta ja alles siis seda mekkida.