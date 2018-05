VIDEO | Uus viie pipra õlu silmamune ära ei kõrveta

„Kui võtad sellest õllest esimese lonksu, siis ei saagi aru, mis temas nii erilist on, aga kolmanda lonksuga tuleb maiste esile,” ütles Katrin Vernik. Lippingu sõnul said nad pärast esimest pruuli tarbijatelt tagasisidet, et märjuke võiks veelgi tšillisem olla ja nii lisatigi vürtsi juurde. „Paneb suu hõõguma, aga silmamune peas ära ei kõrveta,” iseloomustas tema.

Santaños con Jalapeño õlu on Eestis müügil olnud paar kuud, lisaks eksporditakse seda Lätti, Leetu, sügisest alates Soome ja plaan on saada jalg ukse vahele ka Hiina turul.

