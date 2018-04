VIDEO | Vaata Gardesti tänast kaubavalikut kaks tundi enne poeuste avamist!

Meie videoreporter jõudis Gardestisse kaks tundi enne seda, kui keskuse uksed avati linnarahvale. Keskuse valmimisega seotud inimesed olid kutsutud esimestena sealset väljapanekut uudistamas, nüüd on kõigil teistelgi võimalik seda näha.

Suurus lööb esmakordsel sisenemisel lihtsalt pahviks. Ruumi, taimi ja ka muud kaupa on palju. Hooajataimede osakonnas säravad mitut värvi võõrasemad (neljane pakk hinnaga 1.99 eurot), välialal õitsevad magnooliad, toalillede osas on mitmeid põnevat värvi õitega epifüüte. Lisaks sinna juurde sobivad potid, mullad, aiatööriistad ja muu vajalik.

Valik on väga rikkalik, nii et aia- ja kodukaunistamishuvilisel jätkub uudistamist tundideks. Lisaks inimestele on poodi oodatud ka lemmikloomad ja neidki oli esimesel päeval õige mitu ringi liikumas. Keskuse lemmikloomaosakond on hämmastavalt suurel pinnal ja muljetavaldava valikuga.

Viska pilk peale ning hinda, kas Gardestis pakutavad aia- ja kodukaubad ning taimed on midagi siinmail enneolematut või mitte.