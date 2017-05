VIDEO: Vaata, kuidas maailma parim ketšup pudelisse pannakse

„Meie eesmärk oli teha maailma kõige parem ketšup,“ rääkis Salvesti tegevjuht Lauri Betlem. Selleks otsiti üle maailma kõige paremat tomatipastat ja pea terve aasta kulus erinevate toodete maitsmisele.

Lõpuks leiti Portugalist sobiv tomatipasta ja selle osakaal on Salvesti ketšupis, mis jõudis turule eelmisel sügisel, lausa 83 protsenti. See on teistest poes müüdavatest ketšupitest tunduvalt rohkem. Lisaks on selles ketšupis keskmisest vähem suhkrut ja pole üldse säilitusaineid. Ketšup on välja töötatud lähtuvalt eestlaste maitse-eelistustest ja peaks seetõttu olema maailma parim.

Ketšupi pooleaastane säilivus tagatakse tänu uuele pakendamisliinile, mis võimaldab tooteid hermeetiliselt plastpudelitesse panna. See investeering koos sobiva ruumi ehitusega läks maksma 600 000 eurot. Salvest on üks Tartu suuremaid tööandjaid, kus töötab aasta ringi 165 inimest ja kurkide sisse tegemise ajal on tööl lisaks 25-30 inimest.