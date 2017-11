VIDEO | Vaata, kuidas valmistada toorest veiselihast tartari

Böff à la tartar on toit, mille põhikomponendiks on toores veiseliha, mida süüakse kuumtöötlemata ehk toorelt. Tartus asuvas Lihuniku äris pakutakse kuivlaagerdunud lihaveiseliha ja sealne peakokk Taavi Adamson näitab, kuidas sellest tartari valmistada.

Kui seni on enamuses retseptides kirjas, et böff à la tartari valmistamiseks on vaja veise sisefileed, mis tuleb läbi hakklihamasina ajada, siis lihaveiseliha puhul sobivad ka teised tükid, mis on mitmenädalase kuivlaagerdumise järel mõnusalt pehmeks ja maitsekaks muutunud.

Tartus Ülikooli tänaval asuva Sentafarmi poe ja restorani Lihuniku äri juhataja Mari-Liis Somelar rääkis, et veiseliha ei tohiks läbi hakklihamasina ajada, vaid tuleks hoopis noaga kuubikuteks lõigata. Nemad lisavad toorestele lihakuubikutele fermenteeritud tomatit, soolatud ja kuivatatud munakollast ning vürtsiks peale vesikressi.

Samas on tartari retsepte terve hulk, nii et iga kodukokk saab leida endale meelepärase. Selleks vajaliku mahlase ja pehme veiseliha leiab Lihuniku ärist.