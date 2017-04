Viis äppi, mis peletavad kevadväsimuse

Pärast pimedaid ja külmi talvepäevi, kui päevad muutuvad pikemaks ja päike hakkab pilve tagant paistma, kimbutab eestlasi vitamiinipuudus ja kevadväsimus. Üks väsimuse põhjustajaid on ka kevadine kellakeeramine, mis rikub unerütmi ligi kaheks nädalaks.

Tele2 tootedirektori Katrin Aroni sõnul on kevadväsimuse leevendamiseks olemas nutikaid äppe. „Valikus on hulk rakendusi, mis parandavad und, aitavad lõõgastuda, teha joogat ja mediteerida,“ ütles Aron, kes testis kahe nädala jooksul mitmesuguseid rakendusi ja valis välja viis parimat stressileevendajat.

Daily Yoga. Mis oleks parim viis päeva alustamiseks kui üks kiire hommikujooga! Selle rakendusega ei tundu jooga sulle enam kunagi igav. Äpis on üle 50 joogatunni. Iga tund keskendub kindlale teemale, näiteks saab suurendada painduvust, tugevdada ülakeha jne. Lisaks on valikus videoraamatukogu, mis kajastab rohkem kui 500 asendit. Kui spordiklubisse minekuks aega napib, on äpp tubli abimees, millega oma igapäevast treeningut teha. Rakendus on saadaval tasuta nii iOSi kui ka Androidi telefonidele.

Colouring Book for Me. Tegemist on värviraamatuga sinu nutitelefonis. Valikus on väga palju pilte, mis on jaotatud kategooriatesse, nagu loomad, linnud, mandalad, fantaasia jne. Iga päev lisandub uusi pilte. Värve saab valida 25 värvipaleti seast. Valminud kunstiteost saab kiiresti sõpradega jagada e-posti teel või sotsiaalmeedias. See on ideaalne viis lõõgastumiseks ja aja sisustamiseks. Äpp on tasuta nii iOSi kui ka Androidi telefonidele, tasulises verisoonis on piltide ja värvide valik suurem.

Power Nap App. Rakendus on taimer väikesteks lõunauinakuteks või puhkepausideks. Ühe uinaku pikkus saab olla kuni 30 minutit. Uinuda saab näiteks merekohina, vihma ja loodushelide saatel, äratuseks saab valida linnulaulu ja mahedaid meloodiaid. Äpi tegelaskuju on kassike, kes su tegemistel silma peal hoiab. Praegu on rakendus saadaval vaid iOSi telefonidele.

Happify. See rakendus on emotsionaalse tervise treeningkaart. Kui avad äpi esimest korda, pead sa valima n-ö raja, mis vastab kõige rohkem su vajadustele. Olgu selleks unerütmi taastamine, enda kutsumuse leidmine, stressi maandamine vms. Neid võimalusi on äpis rohkelt. Iga raja on koostanud asjatundja, kasutades selleks teadusuuringuid. Raja läbimine on mänguline, need sisaldavad eri ülesandeid, meditatsioone, artikleid ning äpp mõõdab selle kõige juures sinu arengut. Kui rada on läbitud, saad auhinna. Rakendus on saadaval tasuta nii iOSi kui ka Androidi telefonidele.

Relax Melodies. Rakenduses on 32 muusikapala koos kaunite piltidega ning iga kasutaja saab luua endale personaalse uinumis- ja lõõgastus-soundtracki. Kõigepealt tuleb valida endale n-ö öötoon, siis loodushääl ja seejärel rahustav taustamuusika. Alguse on avastamisrõõmu palju, sest eri helidega katsetamine on iseäranis huvitav. Näiteks saab valida jõe, putukate, kose, vihma, tuule, lõkke, lainete hääli. Kui kõik see on paigas, saad valida meditatsiooniprogramme. Äpp on tasuta nii iOSi kui ka Androidi telefonidele, tasulises verisoonis on meditatsiooniprogramme rohkem.