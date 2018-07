Viljandi folgil saab ühekordsete topside asemel kasutada Eestis valmistatud disaintopse

Viljandi folgil on järjest rohkem panditavaid ja taaskasutatavate topse ning klaase, mis aitavad hoida keskkonda.

"Leidsime erilise plastiku, mis on samal ajal jäik ja ka ülielastne," tutvustas Topsiringi eestvedaja Aivo Kangus. Kusjuures kaheeurose pandi eest folgil kasutatavad topsid on erilise, kolmnurkse põhjaga ja valmistatud Hiiumaal. Kellele hakkab see tops väga meeldima, võibki selle endale jätta, siis ta ei saa lihtsalt pandiks makstud kahte eurot tagasi.

"Kahjuks on Viljandi folk sarnaselt eelmisele aastale nagu mulgi puder ja hapukapsas," lisas ta. Kui kultra hoov on ühekordsete plasttopside vaba ja seal saab jooke nautida Topsiringi panditopsidest, siis ülejäänud folgialal on võimalik kasutada nii ühekordseid kui ka Topsiringi taaskasutatavaid topse.

Kangus tõdes, et selline valik tekitab tarbijates segadust. Lihtsam ja arusaadavam oleks, kui kogu festivaliala oleks ühekordsetest plasttopsidest vaba ja jookide serveerimiseks on vaid taaskasutatavad topsid. Olgu siis pandi eest kohapealt lunastatud või kodust kaasa võetud. Näiteks Intsikurmu festivalil toimis see juba mullu ja jätkub ka tänavu.

"Me ei saa tarbijale keskkonnasõbralikumat valikut peale suruda, kui selle kvaliteet on kehvem või sama. Olen seda meelt, et nende topside kvaliteet peab olema parem," kinnitas Kangus.