Viljandi Talutoidu Ait: värske kraam ja käsitöö

Viljandis Tallinna ja Tartu tänava ristmiku lähedal jääb silma aknale asetatud puust silt kirjaga Talutoidu Ait.

See on tootjate ühistu avatud pood, kust saab Eestis kasvatatud ning kohalikust toorainest toodetud kaupu. Uksel on sildikesed, et pakutakse jäätist, kohvi ja mahla. Tegelikult saab muud ka.