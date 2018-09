Walmart eemaldas nõukogude sümboolikaga särgid müügilt

"Ehe rõõm, et ühe suurima USA jaekaubandusettevõtte Walmart juhtkond oli nii eetiline ja tolerantne, et eemaldas oma kaubavalikust Nõukogude Liidu sümboolikaga tooted," kirjutas lätlannast Europarlamendi saadik Inese Vaidere Facebookis.

Kauplusketi esindaja juhtis Vaiderele saadetud e-kirjas tähelepanu sellele, et kaup on nüüd eemaldatud, kuigi seda ei müüdudki kunagi Walmarti poodides, vaid neile kuuluvate kolmandate osapoolte kauplustes.

Inese Vaiderele saadetud vastuskiri:

Foto: Inese Vaidere Facebook

Eestlastest kirjutasid septembri alguses Walmarti juhtkonnale saadetud pöördumisele alla Tunne Kelam, Urmas Reinsalu ja Helir-Valdor Seeder.

"On üdini pettumustvalmistav, et maailma ning USA suurim jaemüüja Walmart Inc. ei tunnusta ega austa miljoneid eri rahvustest inimesi, kes langesid nõukogude totalitaarse režiimi ohvriteks: vanuritest ja lastest küüditatuid, poliitilisi vange, dissidente, vastuliikumises osalenuid ning kõiki, kes kaotasid oma elu, tervise või pereliikme Gulagis või teiste repressioonide tõttu," seisis pöördumises.