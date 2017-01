WIERA põhisortimendis on hetkel erinevates klaaskonteinerites küünlad.

Puidust tahiga ja naturaalsest sojavahast Wiera käsitööküünlad osalevad tänavu jaanuari lõpus toimuval jõulumessil Frankfurt am Mainis.

2013. aastal asutatud ettevõte bränd WIERA Country Home Candle kannab endas Skandinaavialikku maakodu stiili, rustikaalsust ning metsikuid loodusvaateid.

Teistest eristumiseks kasutab ettevõtte looja Merilin Alve küünalde valomistamiseks puidust tahte ja naturaalset sojavaha, mis on klaaside sisse küünaldeks valatud.

Enamik Wiera küünaldest on lõhnaküünlad. Toorainena kasutatakse sojavaha, mis põleb parafiinist kaks korda aeglasemalt. Nii et kui küünalt kolme-nelja tunni kaupa põletada, peaks see põlema kokku 30 tundi.

