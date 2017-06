Aga mida mu naaber süüa teeb?

Jameela koos Qatayefiga. See on pannkook, mis on täidetud pähklite, juustu, kookoselaastude või muu meelepärasega.

Eesti on koduks väga paljudele erinevatele inimestele – meie kõrval elab inimesi kogu maailmast. Kaks Tartusse elama sattunud Palestiina naist andsid võimaluse kiigata nende kööki ja jagasid mõtteid Eesti kohta.

Lamees tuli esimest korda Eestisse 2014 a. vabatahtlikuks. Ta töötas lastega koolides ja avastas enda jaoks Eestit. “Üks parimaid asju Eestis on loodus – siin on seda nii palju ja nii erineval kujul! Matkale minek on absoluutselt parim asi, mida teha, looduse värvid on nii rahustavad, rõõmsad, annavad energiat...” Vabatahtlikuks olles tutvus Lamees oma tulevase eestlasest abikaasaga. Ja poolteist aastat hiljem oli ta taas Eestis – nüüd juba püsivalt. Praeguseks on ta juba ka ahjukütmise ära õppinud!

Jameela tuli oma abikaasaga Eestisse elama 2015. aastal. Palestiinas õppis ta ülikoolis inglise keelt ja ka tema töötab nüüd Eestis tõlgina. “Ma küll ei kujutanud ette, et ma nii kaugele satun. Ma ei teadnud maailmast väga palju – Jordaania… Süüria seriaalide kaudu ka Süüriat… Liibanoni. Nendesse riikidesse reisimisest oskasin mõelda, aga kaugemale ei osanud.”

Mis sulle Eestis meeldib?

Lamees: “Loodus, saun, aegadest kinnipidamine, internet, mu abikaasa.”

Jameela: “Suvel mulle meeldib järve ääres käia. Eelmisel suvel nägin esimest korda, kuidas mu abikaasa vanaisa tõi koju värskelt püütud kala, see oli veel elus. Ma nägin esimest korda elus kala! See oli natuke hirmutav. Sel suvel tahan ma proovida ise kala püüda! Ja mulle meeldib lumi, eelmisel aastal ma väga ei nautinud seda, ei olnud harjunud. Sellel aastal ma rõõmustan lume üle!”

Ja mis oli kõige imelikum asi Eestis, millega ära harjuda?

Lamees: “Lumisel tänaval kõndimine nii, et libisedes pikali ei kuku!”

Jameela: “Kui ma tulin, oli juunikuu ja ööd justkui ei olnudki, päike nagu ei läinudki looja… Alles kell kümme või pool üksteist õhtul. Et see oli ramadaani ajal, mil paastuma peab päikeseloojanguni, oli see eriti keeruline. Aga kummaline oli see, et ka siis, kui päike läks looja, ei läinud pimedaks, vaid oli pooleldi valge!”

Kas sulle meeldib toitu valmistada? Miks?

Jameela: “Jah! Mulle väga meeldib protsess, milles sa segad kokku erinevaid aineid nii, et sellest tuleb kokku midagi uut, kaunist. Selles on oma roll ka inimestel – mulle meeldib teha süüa teiste jaoks, endale ma nii palju ei viitsiks teha.”

Lamees: “Ma naudin toitu, lõhnu, maitseid, rõõmu inimeste näol, kui nad söövad minu tehtud toitu. Ma armastan toidutegemist, see tuletab mulle meelde mu kodu Palestiinas.”

Mis teeb sind õnnelikuks?

Lamees: “Ma olen tõlk ja mu töö teeb mulle tõeliselt palju rõõmu. Mulle meeldib, kui ma olen produktiivne, kui ma loen, kui ma ei raiska niisama aega. Ja mu abikaasa teeb mind väga õnnelikuks.”

Jameela: “Mind teeb õnnelikuks see, kui ma näen, et inimesed minu ümber on õnnelikud, et nendega on kõik hästi. Kurvaks… Ma ei mäletagi, millal ma viimati kurb olin… Ei tea, ei olegi olnud. Mind kurvastab, kui ma kaotan inimesi, keda ma armastan.”

Kui sa mõtled toidu ja Palestiina peale, mis sul pähe tuleb?

Lamees: “Mulle tuleb meelde mu esimene töökoht – tehniline tugi internetifirmas. Ma olin ainuke tüdruk, teised olid kõik poisid. Neil oli kombeks endale päeval lõuna kontorisse tellida ja mida nad ka ei tellinud, tellisid nad mulle kolm korda väiksema toiduportsu kui endale. Sest kõik ju teavad, et tüdrukud söövad vähem. Võttis aega, enne kui nad lõpuks aru said, et ma söön sama palju kui nemad. Siis hakkasin ka mina normaalselt süüa saama.”



Kana-riisiroog Kebsa Palestiinast

Kana-riisiroog Kebsa Palestiinast. Tartu Rahvusvaheline Maja





Vaja läheb (4 inimest):

Sool, sidrun, äädikas (soovi korral, kana puhastamiseks)

Kana tükid, nahaga (nt koivad, poolkoivad) 500 g

Jasmiini- või basmatiriis, 2 tassi

Mugulsibul (2), porgand (1), tomat (3), tomatipasta (100 g)

Küüslauk (2 küünt)

(oliivi)õli praadimiseks

Maitseained (kardemon, kaneelikoor, loorber, rosmariin)

Kebsa maitseiane (tuleb asendus küsida, seda pole saada Eestist)

Salat (vali üks või mitu varianti):

Tomat, maitsestamata jogurt, sidrun, sumak

Tomat, tahini, sidrun, petersell, küüslauk

Mugulsibul, sidrun

Kaunistuseks:

Mandlid (50-100 g), rosinad (50 g), petersell

Valmistamine:

1. Puhasta kana: hõõru ta kergelt üle 1 tl soolaga ja 2 spl äädikaga (või poole sidruni mahlaga).

2. Lõika sibul suuremateks viiludeks ja prae kergelt läbi oliiviõlis. Lisa kaks kardemonikauna ja kaneelikoort, võib lisada ka musta pipart ja nelki. Pruunista neid pisut koos kanaga, lisa sool ja loorberilehed, soovi korral ka rosmariini. Kalla peale keevat vett (et kana oleks korralikult kaetud, pärast kulub see puljong riisi keetmiseks) ja lase keeda 30-40 minutit.

3. Tükelda porgand, sibul ja tomat. Pruunista küüslauk ja porgand õlis, maitsesta soolaga. Pane kokku tükeldatud tomatitega, lisa tomatipasta ja Kebsa maitseainet ning keeda tasasel tulel u 10-20 min, kuni tomatid on keenud pehmeks ja segu tekstuur on nagu kastmel.

4. Võta riis (pool tassi inimese kohta), lisa soola ja 1-2 tl Kebsa maitseainet. Sega kokku riis ja tomati-sibulakaste. Võta kana puljongist välja ja kalla keev puljong riisi-tomatisegule peale (arvestusega 1 ½ tassi vedelikku 1 tassi riisi kohta). Kui puljongist tuleb puudu või on puljong liiga soolane, asenda osa keeva veega. Keevale puljongile võib soovi korral lisada riivitud porgandit, paprikat ja sidruniviile. Kui Kebsa kipub põhja kõrbema, võid põti põhja panna kihi õhukesi tomativiile.

Kana võib lisada riisile keetmisaja lõpus või soovi korral kuldpruuniks üle praadida/üle küpsetada.

5. Samal ajal, kui riis keeb, kalla mandlitele peale keevat vett ja lase neil hetk seista, et koor lahti tuleks. Koori mandlid ja lõika pikkupidi veeranditeks. Prae õlis mandlid ja heledad rosinad.

Kasuta rosina-pähklisegu toidu kaunistamiseks.

Tomati-jogurti salat

Tükelda tomat väikesteks kuubikuteks ja sega maitsestamata jogurtiga. Lisa natuke sidrunimahla ja sumak’it. Maitsesta soolaga.