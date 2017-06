Elu palmi all ei ole kerge

Küpsiseid süües või käsi kreemitades on tuhandete kilomeetrite kaugusel asuv vihmamets viimane asi, millele mõtleme. Ometi tuleb meie igapäevasest tarbimisest suur osa just arenguriikide looduskeskkonna ja inimeste arvelt: kohv, tee, suhkur, troopilised puuviljad ning palmiõli on need kaubad, milleta me oma elu ette ei kujuta, kuid mida me ise Eestis toota ei saa. Maailma Looduse Fond (WWF) hindab, et palmiõli leidub rohkem kui 50% poes müüdavatest pakendatud toodetest, küpsistest seebini. Euroopas kasutatakse palmiõli eelkõige biokütustena, toidus, loomasöödas, kosmeetikas ning pesemisvahendites.

Elu palmi all kõlab mõnusalt, kuid tegelikkus on karm. Uuringud näitavad, et õlipalmide kasvatamise ja palmiõli tootmisega kaasneb palju inim- ja tööõiguste rikkumisi, sealhulgas laps- ja orjatööjõu kasutamine, põlisrahvaste maaõiguste rikkumine ja keskkonna saastamine. Peamised palmiõli tootjad on Indoneesia ja Malaisia. Mõlemas riigis kehtestatud riiklikud miinimumpalgad on ülimadalad ja istanduste töötajad saavad oma teenistust suurendada vaid ületunde tehes või kiiremini töötades. Istandustes kasutatakse paljudes riikides keelatud mürkaineid, mis on ka tõsine tööohutuse probleem. Palmiõli teine suur häbiplekk on lapstööjõud. Rahvusvahelise tööorganisatsiooni andmetel töötab Indoneesia põllumajandussektoris 1,5 miljonit last – nad korjavad üksikuid maha kukkunud palmivilju ja kobaraid ning pritsivad noori õlipalme mürkainetega. See võimaldab tootjatel hoida hinnad madalad, lapsed aga ei saa käia koolis ega olla lapsed.

Õlipalmid on sooja- ja niiskuslembesed taimed. Nende massiline kasvatamine tuleb ekvatoriaalsete vihmametsade ja turbaalade taimede-loomastiku ja elanike arvelt. Hävivad lugematute liikide elupaigad ning pöördumatult muutub kogukondade elu, kes vihmametsast sõltuvad. Istanduste rajamiseks põletavad istandusfirmad ja farmerid vihmametsa tavaliselt enne mussoonvihmade algust maha, et põllumaad juurde saada. Mets raiutakse palgikoormateks, alles jäänud kännud ja alusmets saavad tuleroaks. Maastikupõlengute käigus paisatakse õhku meeletus koguses kasvuhoonegaase, mis kiirendavad kliima soojenemist. Reostuse mastaapsust aitab mõista tõsiasi, et maastikupõlengud Indoneesias tekitavad päevas rohkem süsinikdioksiidi kui USA tööstus kokku. 70% Indoneesia vihmametsadest on istanduste jaoks hävitatud. Metsade hävitamine mõjub kogu loomariigile, sealhulgas suurimetajatele, nagu elevandid ja tiigrid. Vihmametsade omamoodi sümbolloomad, orangutanid, on tänapäevaks istandustele kaotanud üle 90% oma Borneo ja Sumatra elupaikadest.

Palmiõli boikoteerimine ei ole lahendus, alternatiivid on sama kallid ja nõudlus ei vähene. Õnneks on järjest enam ettevõtteid, kes toodavad, tarnivad ja kasutavad palmiõli nii, et põlismetsad ei hävi ning loomade ja inimeste õigusi austatakse. 2008. aastast on kasutusel märgis Certified Sustainable Palm Oil (CSPO), mille olulisim kriteerium on piirata ohustatud ökosüsteemide, elupaikade ning põlismetsade hävitamist. Ka saame ise palju ära teha, et olukord muutuks paremaks. Survet saab avaldada ELile, meie valitsustele ja kauplusekettidele, kes palmiõli sisaldavaid tooteid sisse toovad ja kes saavad seada ka palmiõli tootmisele õiglased tingimused ja survestada tootjaid.

Mida teha:

uuri, millist palmiõli kasutatakse sinu tarbitud kaupades.

anna oma allkiri petitsioonile Euroopa Komisjoni presidendile Jean-Claude Junckerile, et Euroopa ettevõtted hakkaks vastutama nende tarneahelates toimuvate rikkumiste eest arenguriikides. Miks küpsised? Sest küpsised on Euroopa Liidus igapäevane kaup ja nende koostisosaks on sageli palmiõli, mida toodetakse inimõiguste rikkumiste ja suure keskkonnakahju hinnaga: https://you.wemove.eu/campaigns/nouame-oiglaseid-kupsiseid

mine vaatama palmiõli-teemalist näitust Tallinna Loomaaia Keskkonnahariduse keskusesse. Näitus on üleval augusti lõpuni.

Artikli kirjutamisel on kasutatud materjale ajakirjanik Hanna-Hulda Reinkorti artiklist "Palmiõli jälil Malaisias ja Indoneesias" (ilmunud Postimehes, 17.04.2017).





Palmiõlivaba Nutella

Valmistamiseks kulub 30 minutit pluss mõned tunnid jahutamiseks.

Vaja läheb:

1 tass sarapuupähkleid

340 gr Fairtrade'i märgisega tükkideks tehtud piimašokolaadi

2 spl kanolaõli

2 spl Fairtrade'i märgisega suhkrut

1 spl Fairtrade'i märgisega magustamata kakaopulbrit

1 tl vanilliekstrakti

3/4 tl soola



Valmistamine:

Soojenda ahi 175 kraadini.

Laota pähklid ühtlase kihina küpsetuspaberile ja rösti neid umbes 12 minutit, kuni need on tõmbunud pruunikaks. Mähi pähklid köögiräti sisse ja hõõru, et saada koor maha. Lase maha jahtuda.

Sulatada šokolaad ja lase see maha jahtuda.

Köögikombainis purusta pähklid ühtlaseks massiks. Lisa õli, suhkur, kakaopulber, vanill ja sool ning sega, kuni mass on ühtlane. Lisa sulatatud šokolaad, blenderda korralikult ja vaata, et tükke sisse ei jääks.

Tulemuseks peaks olema õhuline ja suhteliselt vedel mass, mis jahtudes taheneb. Lase toatemperatuuril jaheneda, kata ja hoia toatemperatuuril. Sinu enda valmistatud Nutella püsib kõlblik umbes kaks nädalat. Head isu!