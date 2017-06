Anna Lishchynale on alati meeldinud oma kätega imesid luua. Mänguasjad, padjad, nipsasjad kodu kaunistamiseks – kõige sellega saab ta üllatavalt hästi hakkama.

Pikka aega oli Annale väljakutse, kuidas muuta hobi äriks. Kui ENUT tutvustas Ukrainas mentorlusprogrammi, kutsuti Anna sellest osa saama.

Kohaliku ühingu kaudu leiti talle juhendaja Inna Chyzhyk, kes on kergetööstusetehase "MriyaE" (eesti k "On unistus") asutaja. Inna on pikka aega tegelenud tekstiiltoodete tootmisega ja loonud väga eduka ettevõtte. Inna ise õpib pidevalt ja jagab rõõmuga oma teadmisi ka nooremate kolleegidega. See imeline tandem, Anna ja Inna, saavutas suurepäraseid tulemusi – Anna lõi oma brändi "Valiza Dyv" (eesti k "Imede kohver"). Ta hakkas oma tooteid müüma erinevates netipoodides, osalema festivalidel ja messidel.

Tema päikeseliste silmadega nukud ja värvilised padjad pakuvad rõõmu ja inspiratsiooni kõigile, kes neid ostavad. Praegu veedab Anna oma pühapäevahommikuid koos tassi kohvi ja lemmikmuffinitega, tehes suuri plaane oma väikese, kuid ambitsioonika ettevõtte edasiarendamiseks.

Imelised muffinid

Annal on eriline muffinite retsept. Vaja läheb koostisaineid, mida leiab alati igas kodus. Küpsetusaeg on 25 minutit. Anna on sellesse retsepti armunud.

Vaja läheb:

Nisujahu – 200 g

Küpsetuspulber – 1 tl

Suhkur – 150 g

Piim – 100 g

Kanamuna (keskmise suurusega) – 3 tükki

Või (pehmena või margariini) – 200 g

Vanillisuhkur – 1 kotike (25 grammi)

Klopi munad kausis vahtu, lisa suhkur ja toasoe või. Sega jahu ja küpsetuspulber, raputa segu läbi sõela ülejäänud koostisosade hulka ning sega ühtlaseks. Täida vormid taignaga umbes pooleni. Küpseta eelkuumutatud ahjus 180 kraadi juures 25 minutit. Valmis muffinitele raputa tuhksuhkrut.