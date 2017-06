Pestavad nõud tulevad festivalidele tagasi

Pestavad topsid festivalidele Topsiring

Perega suveüritusel olles valime, mis toitu sööme, jättes täiesti tähelepanuta, kuidas toit on meile serveeritud. Plastist taldrikud ja noad-kahvlid on meil kasutusel 10 minutit ning seejärel rändavad prügikasti. Kuigi teoorias saab plastist nõusid ümber töödelda uueks tooteks, siis tegelikkuses ei suudeta avalikel üritustel neid eraldi kokku koguda isegi siis, kui on olemas selleks eraldi prügikastid.

Eestis korraldatakse aastas umbes 7000 kontserti. Lisaks avalikele pidustustele ja spordisündmustele on ühekordsed nõud kasutusel aiapidudel, väljasõitudel, sünnipäevadel ja kahjuks ka igapäevaselt suvilates. Suurimatel festivalidel kasutatakse ühekordseid joogitopse sadades tuhandetes korraga. Teine samapalju visatakse ära argipäeval linnatänavatel ehk kaubanduskeskustes, kiirsöögikohtades ning bensiinijaamadest kaasa ostetud jookidega. Maailmas visatakse minutis ära üks miljon ühekordset joogitopsi. Eestis kasutatakse 200 000 ühekordset topsi iga päev, mis on umbes 3 furgoonitäit. Kui Eestis aasta jooksul ära visatud ühekordsete topsidega katta jalgpallistaadion, oleks topside kõrgus üle 4 meetri. Plastikust noad-kahvlid leiutati 60 aastat tagasi. Varem kasutati looduslikke biolagunevaid nõusid. Pabertaldrikuid hakati tootma 1904. aastal. Kahjuks on ka tänapäeva papist topside sees alati õhukene kilekiht. Seetõttu need taaskasutuses rakendust ei leia ning ladustatakse kas prügimäel või põletatakse Iru elektrijaamas. Jäätmeprobleemi lahendamiseks on hakatud turule tooma alternatiivseid nõusid, näiteks leivapurust tehtud söödavaid ja banaanilehtedest biolagunevaid taldrikuid. Ideekonkursi Negavatt 2017 võitja arvutas välja, et põhust nõude valmistamiseks kulub 11 korda vähem energiat kui plastnõude tootmiseks. Prantsusmaal ja Saksamaal kasutatakse suurimatel festivalidel ja jalgpallistaadionitel pestavaid joogitopse juba kümme aastat. Eestis pakub panditopse MTÜ Topsiring, kelle tootevalikusse kuuluvad veel pokaalid ja tassid. Jooki ostes tasub festivalikülastaja topsi eest pandi 3 eurot ja hiljem topsi tagastades saadakse oma pandiraha tagasi. Topsid pestakse tööstuslikus tunnelpesumasinas 90 kraadi juures ja antakse uuesti kasutusse. Topsidesse on võimalik panna isikustatud kiip, mis võimaldab nende automaatset lugemist ja pangakaardivaba makset iseteeninduspunktides.

Nipid festivalidel jäätmete vähendamiseks: Küsi joogikraani olemasolu ning täida sealt oma pudelit.

Võta termos, tass või tops kaasa ning palu jook sinna serveerida.

Kui kasutad ühekordset topsi, siis uue topsi võtmise asemel lase oma eelmine tops lihtsalt uuesti täita.

Küsi festivalikorraldajalt ja toitlustajalt panditopsi võimalust.

Joogi tellimisel kasuta lauset: “Ilma kõrreta palun.”

Varusta end matkanõude komplektiga või võta võimalusel kodust kaasa oma metallist kahvel-lusikas (kui tegemist on festivaliga, kuhu metallist söögiriistadega sisse lastakse).

Loobu ülepakendatud suupistetest

Kui kaua laguneb looduses: Plasttaldrik 500 aastat

Papptaldrik kilekihiga 100-300 aastat

Pabertaldrik 2 kuud

Põhust taldrik 1 kuu

Lehtedest taldrik 1 kuu