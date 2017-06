Unistuste sõstrad

Galina Artemenko Erakogu

Galina Artemenkole ei ole kulinaarse meistriteose loomine mingi probleem. Talle on see pigem hobi kui äri. Peenetundeline ja läbimõeldud lähenemine igale roale ei reeda, kui suurte mahtudega ta tegelikult tegeleb. Kropõvnõtskõi linnas on Galina tase nii toiduvalmistamise kui roogadest tehtavate piltide osas etaloniks. Tänu sellele kutsusime ta Ukrainas mentoriks, et julgustada ja nõustada naisi oma äriga alustamisel.

Toidublogijana veedab Galina palju aega sotsiaalseid projekte tutvustades. Sõbraga koos avas ta “Toidu kooli”. Igal pühapäeval jagab ta kulinaarsete oskuste saladusi. Lisaks annab “Toidu kool” Kriisikeskuses naistele, Ida-Ukraina sõjas haavata saanud sõduritele ja lastekodu lastele tasuta kursuseid. Galina moto on "Maitsev ja ilus". Hoolimata kõigist oma annetest maitsvate toitude valmistamisel meeldib talle enim sõstrane õlikaste.

Retsept – Sõstrane õlikaste Sõstrane õlikaste

Aga mida mu naaber süüa teeb?

Vaja läheb: 1 pakk võid (200 g)

150 grammi musti sõstraid (külmutatud marjad sulata toatemperatuurini)

2 sidrunit

1-2 oksakest rosmariini

Soola ja pipart Valmistamine:

Purusta sõstrad blendris. Lisa sõstardele riivitud sidrunikoor ja peeneks hakitud rosmariin (kui rosmariin ei meeldi, võib selle asendada tüümianiga). Vispelda või hõõru või pehmeks ja koorjaks, lisa sõstramass ning sega hoolikalt läbi. Maitsesta soola ja pipraga. Musta sõstra asemel võib kasutada ka roosasid sõstraid – neil on pisut õrnem ja mahlakam maitse. Kastet on parim serveerida linnulihaga – lihtsalt pane tükike kuuma roa peale, sooja toidu peal sulab see õliseks kastmeks.