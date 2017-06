Veganpere: me ise halvustasime ka kunagi veganeid, aga vaadake meid nüüd!

Chili sin carne Erakodu

Anett ja Martin on eestlastest veganid, kelle tee on neid Inglismaale elama viinud. Martin õpib akustiliseks inseneriks ja Anett on kodune kaheaastase tütre Mayaga. “Üks on praegu praktikant akustikafirmas, teine üritab väikse lapse kõrvalt normaalseks jääda ja kolmas teeb kõik, et teist hulluks ajada. Ehk siis üks üsna tavaline noor perekond,” räägib Anett.