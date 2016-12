Hea uni on meile eluliselt vajalik. Vaid korralikult väljapuhanud inimene on produktiivne, õnnelik ja terve. Tänapäeva maailmas ja stressitaseme juures on keeruline mitte muretseda ning rahulikult öö läbi magada.

Ka pühadesaginas ei kipu uni alati õigel ajal tulema või puudub ootamatu stressi tõttu hoopiski. Abi võib olla õigete toiduainete söömisest. Nimelt on tõestatud, et just need toidud soodustavad sügavat ja muretut und ning aitavad nii stressiga võidelda:

1. Kirsid

Sisaldavad isegi melatoniini, mis on otseselt seotud une pikkuse ja kvaliteediga. Kasutage kirsse magustoitudes ja smuutides ning pange neid pühadehooajal julgelt kookide täidiseks. Kirsimoos on igal jõululaual omal kohal.

2. Kreeka pähklid

Sisaldavad palju meile kasulikke mineraale ja ka rasvu. Nad aitavad kaasa heale unele ja keha normaalsele funktsioneerimisele. Kreeka pähklite koorimine ja söömine on lõbus tegevus, mis aitab pimedaid talveõhtuid sisustada. Pähklitangide käsitsemine on omaette kunst, mis õpetab lisaks veel täpsust ja nutikust ka pere väiksematele. NB! Vanemlik järelevalve on ka siin oluline, et lapsed end ei vigastaks!

3. Lehtköögiviljad

Spinat, lehtkapsas, rukola, nuikapsas ja kress sisaldavad rikkalikult kaltsiumi ja magneesiumi. Mõlemad elemendid soodustavad närvisüsteemi normaalset tööd ning aitavad meie kehal paremini lõdvestuda tagades seeläbi rahuliku une.

4. Banaanid

On suurepärane magneesiumi, kaaliumi ja vitamiin B6 allikas. Kõik nad osalevad otseselt unehormoonide tootmises. Üks banaan päevas viib heale unele mitu sammu lähemale!

5. Kummelitee

Kummeli rahustav mõju on teada juba aastasadu. Tassike kummeliteed õhtuti aitab päevastressiga võidelda.

6. Mesi

Mee kasulike omaduste loetelul ei paista olevat lõppu. Nüüd on tõestatud, et natuke mett näiteks õhtuse tee sees aitab paremini uinuda. Kas mäletate vanaemade trikki: kuum piim meega? Tundub, et seal oli tõetera sees.

7. Mandlid

Mandlid toimivad sarnaselt banaanidele ja on meile vägagi kasulikud. Lisaks on need ka maitsev vahepala olenemata kellaajast.

8. Kaerahelbed

Süsivesikuterikkad toidud võivad mõjuda meie kehale ka rahustavalt. Kaerahelbed on üks sellistest toiduainetest, mis vabastavad vajalikku energiat aeglaselt aga kindlalt, aidates sel moel hoida veresuhkru taset ning rahustades organismi.

9. Kikerherned

Meie igapäeva toidulaual pisut tundmatu, kuid järjest enam populaarsust koguv toit. Kikerherned sisaldavad palju vajalike mineraale ja valke, asendavad taimetoitlaste menüüd ka lihasaaduseid. Kas hea une soodustamiseks või mitte, neid tasuks kindlasti proovida.

10. Ananass

Ananassi loetakse lausa looduslikuks antidepressandiks. Närvilistel inimestel soovitatakse seda imelist vilja tarbida lausa igapäevaselt. Kahjuks on meil küpset ja maitsvat ananassi keeruline leida. Tihti aitab kui poest ostetud viljal lasta kodustes tingimustes järelvalmida või tarbida seda näiteks küpsetatult.

