Uue aasta algul antakse sageli lubadus tervislikumalt elama hakata. Õnneks on olemas palju lihtsaid võimalusi, kuidas oma päevi tervislikumaks muuta.

Söö kommide asemel puuvilju.

Kommid sisaldavad palju töödeldud suhkrut. Puuviljad on samuti magusad, kuid sisaldavad looduslikke suhkruid. Ja neis on ka palju kiudaineid.

Mine poodi süüa ostma täis kõhuga.

Kui kõht on täis, ei teki isu impulsi ja nälja ajel osta ebatervislikke toiduaineid.

Kui sa veel ei oska, siis õpi ise süüa tegema.

Dieet, milles välistatakse teatud toiduained, ei ole tulemusrikas. Parem kokk ise ja tervislikult ning söö kõike. Säästad ise süüa tehes ka raha.

Foto: Vallo Kruuser

Joo kohvi mustalt.

Kui jood kohvi ilma piima ja suhkruta, tarbid vähem kaloreid.

Kasuta või asemel avokaadot.

Avokaado on suurepärane hea rasva allikas, sisaldab ka palju kaaliumi, magneesiumi, C- ja E-vitamiini ning kiudaineid.

Söö täisteraleiba.

Täisteratooted sisaldavad enam kiudaineid kui valgest jahust tooted. Kiudained soodustavad seedimist ning aeglustavad suhkru imendumist.

Joo rohkelt vett.

Selleks, et püsiksid terve päeva energilisena, peab kehas piisavalt palju vedelikku olema.

VESI , KRAANIVESI FOTO: Marko Mumm

Kõnni tempokalt.

Tempokas kõnd viib sind ühest kohast teise kiiremini kui jalutamine ning hoiab su tervise paremas korras.

Pargi auto sihtkohast kaugemale.

Lihtne moodust oma päevadesse enam füüsilist tegevust lisada – pargi auto kaugemale ja kõnni parkimiskohast sihtpunkti. Põletad kaloreid, tõstad tuju ja tugevdad oma luid. Füüsiline tegevus mitte ei hoia ainult keha virgena, vaid mõjub hästi ka ajutegevusele.

Kasuta lifti asemel treppi.

Lihtne moodus kalorite põletamiseks ja jalalihaste treenimiseks, kui trenni tegemiseks aega napib. Treppidest käies paraneb ka tasakaal.

Südame jaoks kasulik liikumine on aeroobne treening, näiteks jalgrattasõit, tantsimine, kepikõnd, rulluisutamine või jooksmine Foto: Rauno Volmar

Pese sageli ja regulaarselt käsi.

Käsi pestes vabaned viirustest ja bakteritest, see o üks parimaid nakkushaiguste ärahoidmise mooduseid.

Kasuta päikesekaitsekreemi.

Aeglustab vananemist ja vähendab nahavähki haigestumise riski.

Kanna päikeseprille.

Päikeseprillid pole vaid moekad aksessuaarid. Silmade kaitsmine UV-kiirguse eest on sama oluline kui naha kaitsmine.

Fännide paraad Foto: Ilmar Saabas

Osta mõni taim.

Töökoht ei näe ilus välja? Osta mõni toataim ja paiguta see töökohas sobivasse kohta. Väidetakse, et inimesed, keda tööl ümbritsevad toataimed, on õnnelikumad.

Niisuta nahka.

Niisutava kreemi kasutamine väldib nahaketendust. Niisutavaid kreeme on mitmesuguseid, vali selline, mis sulle sobib ning kõige paremini nahka niisutab.

Mediteeri iga päev vähemalt 30 minutit.

Mediteerimine lõõgastab, aitab stressiga toime tulla, parandab mälu, suurendab teadlikkust ja langetab vererõhku.

Pilt on illustreeriv MorgueFile

Loe raamatuid.

Laienda silmaringi, vähenda stressi ja lõdvenda internetisõltuvust. On tõestatud, et kellegi teise positiivsest kogemusest lugemine muudab inimese õnnelikumaks ja rahulolevamaks.

Lülita telefon aeg-ajalt välja.

Vahel on vaja end täiesti lõdvaks lasta. Eriti hea on telefon välja lülitada õhtuti tund aega enne voodisse heitmist – telefoni hele valgus segab uinumist.

Mine igal õhtul, ka nädalavahetustel, ühel ja samal ajal magama.

Kui lähed magama ja ärkad nädala sees ja nädalavahetustel erinevatel aegadel, ägab see keha loomuliku unerütmi segamini.

Scanpix Foto: Scanpix

Nihuta oma töölaud akna alla.

On kindlaks tehtud, et inimesed, kes töötavad akendega ruumis, on füüsiliselt aktiivsemad ning magavad öösel kauem võrreldes nendega, kelle tööruumis aknaid pole.

Panusta suhetesse lähedastega.

Inimesed, kelle suhted lähedastega on korras, elavad õnnelikumat ja tervislikumat elu.

Allikas: businessinsider.com