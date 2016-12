AASTA TOP: Mida me siis ikkagi sööme? Ja kuidas see tervisele mõjub?

Foto: Priit Simson

Kes elavad kauem - kas need, kes liha söövad või taimetoitlased? Kas detox on müüt või on tõesti võimalik keha mingil moel puhastada? Kas rasv on kasulik või kahjulik? Vaata järele!