Aluselist dieeti on propageerinud mitmed kuulsused, teiste hulgas Ameerika näitleja Kate Hudson. Kuid selgub, et tegemist on sulaselge pettusega - selle leiutaja pisteti kolmeks aastaks vanglamüüride vahele.

Robert Young, kes kirjutas raamatu "pH ime" (ingl k "The pH Miracle") väitis, et teatud toiduaineid süües muutub inimese vere pH happeliseks ning selle tõttu tekivad kehas haigused.

Möödunud aastal mõisteti Yong aga süüdi kahes juhtumis, kui ta praktieeris meditsiini ostetud diplomi alusel ning ilma vastavat litsentsi omamata.

Kuigi aluselise dieedi idee on rahva seas ringelnud juba mõnda aega, hakkas see populaarsust koguma seejärel, kui näitleja Kate Hudson väitis, et tegemist on vahendiga, mis tal vormis aitab püsida. Asja mõte olevat selles, et teatud toidud (liha, nisu, suhkur) produtseerivad kehas happeid ning see viib terviseprobleemideni - luud hõrenevad, lihased kõhetuvad ning selg hakkab valutama.

Tegelikult on sellel, mida inimene sööb, vere happelisusele väga väike toime. Vere pH kõigub tavaliselt 7,4 ümber, see ei ole ekstreemselt happeline (pH 0) ega ka aluseline (pH 14) mitte.

See, mida inimene sööb, võib küll mõjutada tema uriini happelisust, kuid neerud teevad väga hoolega tööd, et vere pH tase püsiks ühtlaselt 7,4 ümber. On näiteks kindlaks tehtud, et kõrge valgu- ja vähese süsivesikutesisaldusega dieet mõjutab küll tugevalt uriini happesust, kuid vere pH-le avaldab toimet vaid väga vähesel määral.

BBC teatel soovitas Robert Young kaugelearenenud rinnavähiga naisele, Briti armee ohvitser Naima Houder-Mohammedile, tuhandete dollarite suuruse teenustasu eest vere pH alandamiseks süstida veeni söögisooda lahust. Houder-Mohammed ja tema pere maksid Youngile selle soovituse eest kokku enam kui 77 000 dollarit

Naine viibis Youngi "raviastutuses" kolm kuud ehk seni, kuni tema seisund halvenes niivõrd, et ta siiski haiglasse viidi. Ta suri 27 aastasena.

2011. aastal alustasid California terviseametnikud uurimist ning tuvastas, et ükski 15 vähihaigest, keda Young ravis, ei saanud terveks. Üks naine suri südame ülekoormuse tagajärjel pärast seda, kui talle 31 päeva jooksul 33 korral veenisiseselt söögisoodalahust süstiti. Iga süstimine maksis 550 dollarit.

Nüüdseks on Young süüdi mõistetud ning kannab vanglakaristust.

Allikas: BBC