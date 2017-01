Hiljuti registreeriti Viinis patent uuele vaktsiinile, mis peaks n-ö tavalised külmetus- ehk viirushaigused inimestest eemal hoidma. Abi olevat sellest isegi astma korral.

Kuna viirushaigustesse haigestuvad tuhanded inimesed, võib vaktsiini kasutuselvõtmine olla murrangulise tähendusega.

Köha, kinnine nina ja valulik kurk - need on sümptomid, mis võivad vaevata igas eas inimesi, eriti talvisel perioodil.

Gripiviiruse vastu on ennast võimalik vaktsineerida juba aastakümneid, kuid nüüd võib tänu Viini keskhaiglas allergoloog dr Rudolf Valenta juhitud laboris läbi viidud uurimistööle osutuda võimalikuks ka suurema hulga n-ö külmetushaigusi põhjustavate viiruste vastu vaktsineerimine.

Valenta avastas, et võti peitub selles, et inimkeha immunvastus tuleb suunata tavapärasest erinevate viiruse osade vastu. Uurides allergilist nohu põdevaid lapsi, leidis dr Valenta, et inimese immuunsüsteem ründab väga sageli viiruse "valet" osa ehk viiruseraku sisemust, selle asemel, et rünnata viiruse kesta.

Et asja õiges suunas nihutada, mõtles Valenta juhitud meeskond välja vastuabinõu, mis kahjustab näiteks nohu tekitava viiruse neid valguaheldaid, mis säilitavad viiruse tervilikust sel ajal, kui ta inimese keharakke ründab.

Hoolimata asjaolust, et vaktsiinile on väljastatud patent, võtab siiski üsna kaua aega, et see avalikkusele kättesaadavaks saaks.

