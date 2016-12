Eesti Tervise Fond ning portaali www.arst.ee lugejad valisid Eesti Aasta Arstiks 2016 perearst dr. Reet Toomingu, kes töötab Ida-Virumaal Ahtme Perearstikeskuses. Täna andis Eesti Tervishoiu Muuseumis 15. Eesti Aasta Arstile traditsioonilise Ivo Lille klaasskulpuuri üle sotsiaalkaitseminister Kaia Iva.

"Eesti elu edasikandjad on paljuski tublid eesti naised, kes teevad tänuväärset tööd,“ sõnas Eesti Tervise Fondi juhataja dr. Eero Merilind. „Ma ei kujuta hästi ette, mis juhtuks Eesti eluga, kui selliseid inimesi ei oleks. Ei maksa arvata, et parimad arstid töötavad ainult Tallinnas või Tartus. Avaldame Aasta Arstile tänu ja tunnustust, soovime talle jätkuvat energiat ja motivatsiooni Eesti elu edendamisel ning inimeste tervise eest hoolitsemisel.“

„Tulles 1994. aastal Ida-Virumaale tööle, pakkus tolleaegne Puru haigla juhataja Tõnis Tuisk mulle jaoskonnaarsti kohta, et edasi mõtleksin, mis eriala oleks mulle meelepärane. Jaoskonnaarsti töö paelus mind ja nii läksingi juba perearsti eriala õppima,“ rääkis dr. Reet Tooming. „Perearsti töö on raske, aga väga mitmekesine, vajab kiiret reageerimist ja pidevat enesetäiendamist. Rõõmu teeb see, kui patsient sind usaldab ja koostöö sujub. Pingeid maandab aga tervisekõnd looduses ja ujumine.“

Reet Tooming lõpetas Tartu Ülikooli arstiteaduskonna ravieriala 1994. aastal, internatuuri 1996 ning 2002. aastal perearsti eriala spetsialiseerumiskursused. Õpingute ajal töötas ta Tartu Kliinilises Haiglas nii sanitari kui ka meditsiiniõena. Alates 1994. aastast töötab dr. Tooming Ida-Virumaal – esialgu Puru haiglas ning 2003. aastast Ahtme Perearstikeskuses perearstina. Dr. Reet Tooming on Eesti Perearstide Seltsi liige.

Portaalis www.arst.ee esitatud kandidaatide hulgast valis aasta arsti žürii koosseisus sotsiaalkaitseminister Kaia Iva, Tervise Fondi juhataja perearst dr Eero Merilind ning Põhja-Eesti Regionaalhaigla Kardioloogiakeskuse teadusjuht professor Margus Viigimaa.