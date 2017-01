Ülemiste hingamisteede viirusnakkustesse ja grippi haigestunute arv kasvab ja kuigi gripivaktsiini toodi Eestisse rohkem kui varasematel aastatel, on see otsas ning otsakorral on ka gripiravimid.

Perearst Le Vallikivi sõnul on sel aastal gripp agressiivsem ja gripihooaeg on ilmselt alles alanud. "Grippi on praegu väga palju, ma isegi ei mäleta eelmiste hooaegade põhjal, et grippi oleks nii palju olnud juba jaanuaris. Aga ma siiski kardan, et need on alles õied. Eestis traditsiooniline gripihooaeg läheb lahti ikkagi veebruari- ja märtsikuus," nentis arst.

Praegust gripihooaega iseloomustab Vallikivi sõnul haiglaravi vajavate tüsistuste rohkus, nagu hingamispuudulikkus või kopsupõletik. Halvemal juhul võivad erinevad organid üles öelda. Karm gripihooaeg tähendab, et gripiravim Tamiflu on otsa lõppemas.

"Ma tean, et viimane kogus Tamiflud toodi ravimiameti andmetel Eestisse 16. jaanuaril, seda oli umbes 4000 doosi ja see on tänaseks hulgimüügist kõik otsas, see on jaemüüki laiali jaotatud ja nagu ma aru olen saanud, on ka apteeke, kus seda ravimit veel saada võib, väga vähe, tuleb otsida tikutulega," sõnas Saluri.

Ravimiametist kinnitati, et mõningane Tamiflu varu on olemas veel suurematel haiglatel ja varu saab ümber jagada.