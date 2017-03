Grippi ja teistesse ülemiste hingamisteede viirusnakkustesse haigestunute hulk on kolmel viimasel nädalal pidevalt langenud, kuid järjekindlalt on kasvanud gripist tingitud tüsistuste tagajärjel surnud inimeste arv.

10 haigla andmete põhjal on sel hooajal gripi tõttu elu kaotanud 33 inimest, neist 29 olid vanemad kui 65 eluaastat.

Haiglaravi on gripi tõttu vajanud 1187 patsienti, neist 69 protsenti olid täiskasvanud ja vanemaealised. Intensiivraviosakonnas on ravi vajanud 90 inimest, neist kaks last vanuses 0-4-eluaastat, üks koolilaps, 18 inimest olid vanuses 18-64 eluaastat ning 68 inimest ehk veidi üle 75 protsendi vanuses 65 ja enam. Intensiivravi vajanute mediaanvanus on 74 aastat.

Terviseametile teadaolevalt on intensiivosakonda viidud 7 inimest hooldekodudest, kellest 5 surid. Kõik gripi tõttu lahkunud on kuulunud gripi suhtes riskirühma, keegi polnud vaktsineeritud. Peamiseks kaasnevaks riskiteguriks on olnud vanus ja kroonilised haigused.

Sel aastal ringluses olev gripiviirus A(H3N2) on toonud kaasa palju raskekujulisi haigestumisi ennekõike vanemaealiste inimeste hulgas. Haiglaravi vajanute arv kasvab jätkuvalt, kuid enam siiski mitte sellises tempos nagu varem.

Kui sa oled vanem kui 65 eluaastat, sul tõuseb kiiresti palavik, millega kaasneb nõrkus, köha, nohu, lihas ja liigesvalu, siis võta esimesel võimalusel ühendust oma arstiga ja anna oma muutunud enesetundest teada. Raskeid tagajärgi grippi haigestumise järel aitab ära hoida õigeaegne vaktsineerimine.

Haigestunud inimene peaks püsima kodus, kindlasti tuleks gripile viitavate haigustunnuste ilmnemisel hoiduda vanemaealiste sõprade ja sugulaste külastamisest.