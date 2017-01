Grippi haigestunuid on praegu palju, kuid haripunktist on veel vara rääkida, sest järgmisel nädalal algab kool ja see tõstab ka haigestujate arvu, ütles terviseameti avalike suhete juht Iiris Saluri.

Tallinnas on mitu haiglat gripiohu tõttu uksed külastajatele sulgenud, vahendab ERR Uudised. Saluri rääkis Vikeraadio saates "Uudis+", et haiglas viibivatele juba niigi nõrgema organismiga inimestele võib gripp saada saatuslikuks ja seetõttu tuleks külastamiskeeldu mõistvalt suhtuda.

"Oleme saanud ka kõnesid, et miks nad nii kaua hoiavad kinni, tahan ju oma lähedasega, kes on haiglas, kontakti saada. See kõik on arusaadav. Aga te ei taha ju oma lähedasest ilma jääda. Nii et elame selle perioodi üle," nentis ta.

Saluri sõnul on vara rääkida gripihooaja haripunktist, sest kool algab alles järgmisel nädalal ning kooli algus on statistiliselt alati tähendanud ka haigestunute arvu kasvu.

Gripist tingitud surmajuhtumid on enamasti vanematel ja kaasuvate haigustega inimestel. Seepärast tuleks krooniliste haiguste põdejail end vaktsineerida või kui see pole tervislikel põhjustel võimalik, tuleks end vaktsineerida tema lähedastel, et nad talle grippi ei levitaks