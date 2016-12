Viini ülikooli teadlased tegid möödunud nädalal teatavaks, et nad on leidnud uue ja väga efektiivse ravimi puukborrelioosi ehk Lyme tõve raviks.

Tegemist on salviga, mis sisaldab antibiootikumi. Seda testiti 1000 katsealuse peal ning ravim osutus sajaprotsendiliselt efektiivseks. Haigestumise ärahoidmiseks on vaja puugihammustuse kohta 72 tunni jooksul kaks korda päevas salviga määrida, vahendab portaal The Local.

"Ühelgi katsealustest ei arenenud välja Lyme tõbe," kinnitas uurimistöö juhtuvekspert Bern Jilma.

Kontrollgrupis aga haigestus seitse inimest.

Esmakordselt 1975. aastal USA-s dianoositud puukborrelioosi tekitab Borrelia-nimeline bakter. Kui õigeagselt ravi ei rakendata, võivad haigestunutel välja kujuneda muutused närvisüsteemis ja liigestes.

Seni on ravi koosnenud kuni kolmenädalasest tablettidena sissevõetavate antibiootikumide kuurist. Salv, mida siiski praegu alles testitakse, annaks võimaluse seda organismile küllaltki agressiivselt mõjuvat ravikuuri vältida.

Haigus näitab Euroopas kasvutendentsi, igal aastal diagnoositakse umbes 200 000 uut borrelioosijuhtu. Borrelia-bakterit kannab umbes 20 protsenti Euroopas elavatest puukidest.

