Suvel populaarseks saanud SUP-lauale sarnasel Fitmatil on jaanuarikuust võimalik treenida ka sisebasseinides.

Fitmat treeningud on alguse saanud vaid mõni aasta tagasi Inglismaal ning tõelise populaarsuse ja menu saavutanud alles viimase aasta jooksu. Täna on hea meel seda põnevat meetodit tutvustada ka Eesti rahvale, kes on olnud igati aktiivne selliste SUP trendide omaksvõtmisel, rääkis ideelooja Janek Tigane.

SUP tuleb inglise keelsest väljendist stand up paddleboard, mis tähendab aerulauda. Eestipäraseks nimeks on huvialale saanud suppamine ehk aerulauasurfamine.

Tigane rääkis, et Suppama Fitmat on täispuhutav aerulaua analoog, mis on kohandatud kasutamiseks basseinides, et võimaldada suvisest perioodist tuttavaks saanud tegevust aastaringselt. Erinevalt SUP lauast on see neljakandiline ning pole mõeldud aerutamiseks. Neljakandiline kuju lisab Fitmatile SUP lauaga võrreldes veidi lisastabiilsust, mis võimaldab selle kasutajal sooritada rohkem erinevaid harjutusi.

Suppama Fitmat treeninguid on kaks: Suppama Yogafunc Aqua, mis on populaarse YOGAFUNC fitness jooga uus ja lõbusam veepealne versioon ja Suppama HIIT Aqua, kus on veepinnal tasakaalu hoidmine kombineerinud intensiivse kogu keha treeninguga.

Treenerid on avastanud, et trenn põletab 5-10 korda rohkem kaloreid, kui näiteks rattasõit. Seda eelkõige sellepärast, et suppamine arendab kogu keha kontrollimist, stabiilsust, tasakaalu ja sooritusvõimet ning kõik peamised lihasgrupid saavad hästi koormatud.

Suppama Fitmat treeningute näol on tegemist väga lõbusate, aga samas intensiivsete 45-minutiliste kogu keha treeningutega, rääkis Tigane. Kui olla püsiv, siis aegamisi on tugev keskkere ja ilus lihastoonus garanteeritud. Ja seda kõike põhimõtteliselt lõbutsemas käies, lausus Tigane.

Suppama Fitmat treeninguid korraldab firma koostöös spordiklubide ja ujulatega ning peagi saab treeningute ajakava näha veebilehel www.suppama.com.

Trennid on mõeldud kõigile, kes ei karda vette kukkuda. Nii meestele kui ka naistele, igale vanusele ning tasemele.