11-aastane Veronika ei suuda ise süüa ning pikaajaliste toitumisraskuste tõttu vajab spetsiaalset toidusegu. Kuna nende peres on kolmest lapses kaks puudega, ei jaksa ema seda ise osta.

Veronika põeb geneetilist närvisüsteemi degeneratiivhaigust, millega kaasnevad kaasasündinud hulgiväärarendid, ulatuslik arengupeetus, raske epilepsia ja spontaansed luumurrud. Tüdruk on liikumisvõimetu, vajab ööpäevaringset hooldust ning ei suuda ise süüa ega oma keha hoida.

Laps on pikaajaliste toitmisraskuste tõttu tugevalt alakaaluline ning vajab seetõttu spetsiaalset kõrgekalorilist ravitoidusegu. Tema emal, kelle kolmest lapsest kaks on puudega, ei ole seda aga senini olnud võimalik lapsele osta. Seetõttu pöörduti raviarsti soovitusel Lastefondi poole, kes otsustas peret ravitoidu soetamisel toetada. Fond aitab perekonda järgmise aasta jooksul kokku 1192 euroga.

Kõikidel headel inimestel on võimalik anda oma panus Veronika ja teiste ravitoitu vajavate laste toetuseks Lastefondi uue kampaania “Üleannetus” veebilehel www.üleannetus.ee.

Lastefondi toetusjuhi Eveli Ilvese sõnul on tähelepanu juhtimine ravitoidu olulisusele ja ravitoitu vajavatele lastele sel aastal Lastefondi fookuses. “Soovime alanud kampaaniaga koguda piisava summa, et saaksime toetada 30 ravitoitu vajavat last kahe aasta jooksul,” räägib ta. “Lisaks annetuste kogumisele soovime aga üles leida ravitoitu vajavad lapsed kõikjalt Eestist: julgustada peresid meie poole pöörduma ja mitte loobuma lapsele hädavajalikust ravitoidust, seetõttu, et selle soetamine käib üle jõu. Lastefond saab siinkohal toeks olla.”

Ravitoit on spetsiaalne toidusegu, mis sisaldab väikese koguse kohta konsentreeritud hulgal toitaineid ning on paljude haigete laste jaoks ainus viis, kuidas nad normaalseks eluks ja kasvamiseks hädavajalikud toitained kätte või üleüldse süüa saavad. Nii on neil rohkem jõudu oma haigusega toimetulekuks – nad saavutavad normaalse kehakaalu, arenevad füüsiliselt ning on parema immuunsusega ja seega tervemad.