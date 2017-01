Terviseamet: tina valamiseks mõeldud õnneraud on laste tervisele ohtlik

Mitmed inimesed on aastavahetuse eel ja järel pöördunud terviseameti poole, et teada saada, mida arvata pliid sisaldavast „Uusaasta õnnerauast“. Kas see võib olla tervisele ohtlik?