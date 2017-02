Mehed lähevad oma tervisemuredega uroloogi tasulisele vastuvõtule Kuressaare haiglas, ilma et oleks enne perearstil käinud ja vajalikud analüüsid teinud.

“See, et perearsti juures pole üldse käidud, tähendab, et pean nullist pihta hakkama ja tegema ära ka perearsti töö,” tõdes Kuressaare haigla kirurg-uroloog Andres Sarjas. Ta lisas, et pea kõik kuu jooksul toimunud tasulistel vastuvõttudel käinud mehed on tulnud tema juurde enne perearstil käimata, kirjutab Saarte Hääl.

“Kuna pean patsiente alles uurima asuma, mitte ei saa ravi seisukohast jätkata, tõuseb korduvate patsientide arv väga kõrgeks,” nentis Sarjas, kelle konsultatsiooniajad olid eilse seisuga broneeritud märtsi keskpaigani. “Tasulise vastuvõtu eesmärk on aga hoopis see, et inimesed pääseksid kiiremini arsti juurde.”

Põhjuseid, miks paljud patsiendid visiidi perearsti juurde vahele jätavad, võib Sarjase sõnul olla mitmeid. Näiteks ei usaldata oma perearsti. Või häbenevad mehed naisterahvast perearstile oma erektsioonihäiretest rääkida. “Ka sellised mehed, kel on need mured tekkinud, vajavad kõige tavalisemaid, üldisi analüüse,” lausus Sarjas. “Siis võiks minna perearsti juurde sooviga lasta teha lihtne PSA-analüüs – vereproov, et oma eesnääret kontrollida. Kui ta pärast minu juurde tuleb, saame sellest teisest probleemist rääkida.”

“Mehed arsti juurde meelsasti ei tule, nad teevad seda viimases hädas,” tõdes Ida-Saaremaa elanike perearst, Orissaares töötav Elo Lember. Tema sõnul sunnivad mehi arsti juurde nende naised, vahel ei piisa aga sellestki, et mees oma probleemiga konsultatsiooni jõuaks. “Juhtub sedagi, et naine tuleb ja räägib mure ära ning vahel anname mehele saatekirja naise jutu põhjal,” rääkis Lember oma kogemustest.