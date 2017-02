"Mina ei ole diabeetik sünnist saadik, vaid olen ise süüdi, et sellesse tõppe jäin," tunnistab armastatud näitleja Tõnu Aav, kes on seda kroonilist haigust põdenud ligemale 40 aastat. "Minust sai diabeetik halbade eluviiside tõttu. Sõin neid asju, mida ei oleks tohtinud. Olin ka liiga laisk ja liikusin liiga vähe. Need olidki põhilised põhjused."

Haigus avastati Aaval ligi 40 aastat tagasi. Kui ta oma diabeedist teada sai, tuli hakata loomulikult söögisedelit korrigeerima. "Suhkur, rasv ja pekk on minu jaoks tabu," ütleb näitleja, kes ennast kolm korda päevas süstib.

Refereeritud artikli täisteksti loe Õhtulehest.

Mis on diabeet?

Diabeet ehk suhkruhaigus on krooniline haigus, mis vajab pidevat ravi. Suhkruhaigus on energiaainevahetusehäire, mis on tingitud kõhunäärme vähesest insuliinitootmisest või insuliini toime nõrgenemisest ja insuliini eritumise puudulikkusest. Insuliin on eluks hädavajalik hormoon, mis tekib kõhunäärmes ning see on vajalik toitainete omastamiseks.

Diabeedi puhul eristatakse 1. tüüpi e. insuliinsõltuvat ja 2. tüüpi e. insuliinsõltumatut diabeeti. Esimest tüüpi (insuliinsõltuv) suhkruhaigus tekib reeglina lastel või noorematel inimestel. Nende inimeste kõhunääre on kahjustatud ega erita enam insuliini. Teist tüüpi (insuliinsõltumatu) diabeet on põhiliselt vanemaealiste haigus.

Suhkruhaiguse tunnusteks on janu, sage urineerimine, kehakaalu muutused ja väsimus. Varjatud või kergete vormide korral võivad haiguse tunnused puududa, kuid haigus on olemas ja vajab ravi.

2 tüübi diabeedi tekkes on keskkonna teguritel suur roll: vähene füüsiline koormus, ebatervislik toit, rasvumine. 2.tüüpi suhkruhaigust saab ennetada või aastateks edasi lükata, selleks on vaja muuta toitumisharjumusi ja elustiili.

Osadel inimestel on suurem oht haigestuda diabeeti ja need inimesed peaksid aeg-ajalt kontrollima oma veresuhkruid.

Enim ohustatud on:

ülekaalulised ehk inimesed, kelle kehamassiindeks on üle 35;

inimesed, kelle suguvõsas on esinenud diabeeti;

gestatsioonidiabeeti (rasedusaegset suhkruhaigust) põdenud inimesed;

inimesed, kellel on varem diagnoositud glükoosi ainevahetuse häire ehk kellel on olnud tühja kõhu veresuhkrud normist kõrgemal või siis söögijärgsed suhkrud tõusnud;

ohustatud on düslipideemiat põdevad inimesed ehk inimesed, kelle triglütseriidide tase veres on üle 2,8 ja HDL(hea kolesterool) alla 0,9.

Allikas: Tiina MItt, www.suhkruhaigus.ee

II tüübi diabeetikute toiduvalikus kehtib kolm peamist soovitust

1. Sobiv kogus

ülekaalulistel - süüa sellistes kogustes, et kehakaal langeks.

normkaalulistel - süüa sellisel hulgal, et kehakaal püsiks.

2. Väherasvane toit

Rasvaseid toite ja toiduaineid tuleb vältida (vorstid; viinerid; pasteedid; pekk; rasvane liha; rõõsk- ja hapukoor; majonees; või; pirukad jne.), sest need toiduained lisavad südame veresoonkonna haigestumise riski ja on väga kõrge kalorsusega.

3. Kiudaineterikas toit

Toiduainetes sisalduvad kiudained vähendavad veresuhkru taseme kiiret tõusu ning vere rasvasisaldust. Samuti mõjuvad kiudained soodsalt soolestiku tegevusele. Kiudainerikkad on kõik köögi- ja puuviljad ning täisteratooted.

Kasutage täisteratooteid (pudrud, leib) mitu korda päevas. Köögivilju sööge rohkesti kogu päeva vältel.

Puuvilju ja marju on soovitav süüa 2-3 päevas kas eraldi ootena või magustoiduks. Kui soovite puuviljade osa suurendada, vähendage vastavalt leiba ja kartulit.

Rasva vähendamisest on palju abi

Rasvane toit ei ole kellelegi kasulik. Soovitav on vältida loomsete ehk kõvade rasvade kasutamist ja nende asemel kasutada taimseid rasvu. Loomsete rasvade hulka kuulub ka piimatoodetes sisalduv rasv, s.h. või.

Soovitav on

• kasutada või asemel margariini;

• kasutada taimeõli;

• lihal eemaldada nähtav rasv;

• vältida vorste, viinereid, sardelle, pihve;

• sealiha asendada kala, kana, vasi kalihaga;

• toiduvalmistamisel eelistada keet mist ja hautamist;

• kasutada võimalikult madala rasva sisaldusega (rasvata või 1%) piima tooteid;

• vältida rõõsa ja hapukoore kasu tamist;

• kasutada vähese rasvasisaldusega juustu, kodujuustu ja kohupiima.

Allikas: Eesti Diabeediliit, www.diabetes.ee