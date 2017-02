Suur osa elusorganisme surmani tõukavatest muutustest tekib silmale nähtamatul tasandil. Eluea pikkust võivad uue uurimuse kohaselt lühendada isegi toidus peituvad molekulaarsed kahjustused.

Molekulaarsete kahjustuste olulisuse väljaselgitamiseks söötis Harvardi ülikooli meditsiiniprofessor Vadim Gladyshev kaaslastega pärmiseentele ja äädikakärbestele nende enda vanas eas surnud liigikaaslastest valmistatud toitu. Hiirte toidulauale jõudis 25-aastase põdra liha. Võrdlusmomendi loomiseks nende liigikaaslastele antud "värske" toit koosnes osaliselt nooremas eas surnud seentest, kärbestest ja kolmeaastaselt tapetud põdrast.

"Leidsime, et "vana" toit lühendas tõepoolest organismide eluiga. See oli "värsket" toitu söönud liigikaaslastest kümnekonna protsendi võrra lühem. See kinnitab, et molekulaarsed kahjustused on organismidele otseselt kahjulikud," sõnas ajakirjas Science Advances ilmunud uurimust eest vedanud Gladyshev. Pärmiseente ja äädikakärbeste eluiga lühenes vastavalt 18 ja 13 protsendi võrra. Emashiirte eluiga oli keskmiselt 13 protsenti lühem.

