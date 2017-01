12sekundiline aegvõttes video näitab, kuidas sudu varjutab Pekingis hooned.

Video filmis 20 minuti jooksul Suurbritanniast pärit Chas Pope 2. jaanuaril.

Linna elanikud on harjunud sellise tugeva õhusaastega just hilissügisel ja talvel, kui inimesed põletavad kodude kütteks kivisütt. Aasta lõpul oli olukord Pekingis eriti halb, kuna linn onümbritsetud mürgise suduga juba oktoobrist alates, vahendab The New York Times.

Viimase paari nädala jooksul on õhusaaste määr Pekingis olnud eriti kõrge. Ametnikud kuulutasid häireolukorra välja juba 16. detsembril. Koolid ei töötanud ning sajad lennud tühistati halva nähtavuse pärast.