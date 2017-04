10 nõuannet, kuidas edukalt karjääri alustada

Foto: Scanpix, Panthermedia

Kooli lõppedes on aeg hakata vaatama erialase töö suunas. Isegi, kui teenisid lisaraha või elatist juba õpingute ajal, siis oma erialase karjääriga alustamine võib olla hirmutav. Ja peabki olema. Kuigi esimene ametipost ei jää sinu viimaseks, on see sinu edasise karjääri ja finantsedukuse alustala. Viisist, kuidas sa ennast esitled, sõltub, millisest firmast alustad oma teekonda, mis omakorda mõjutab sinu edasisi valikuvõimalusi. Sellepärast on oluline teha esimene samm eduka karjääriredeli suunas läbimõeldult. Selleks alusta järgmiste soovitustega: