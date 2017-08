100 Eestimaa last valmistavad Vanamõisa käsitöölaadal Eesti Vabariigi sünnipäevaks piimakokteile

Vanamõisa käsitöölaat tähistab sellel aastal oma 15. juubelit.

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda avab Vanamõisa käsitöölaada raames piimatelgi “Piim – päeva pärl”. Ootame terve päeva jooksul laadalisi piimatelki, et teha paus ja turgutada ennast värskete piimatoodetega. Piim on osa tervislikust, mitmekesisest ja tasakaalustatud toiduvalikust. Meil on puhas maa, kus haritakse põldu ja kasvatatakse piimakarja. Piimatooted on sobivaks toiduks kogu inimese eluea jooksul ja eestlaste toidulaual on piim alati aukohal olnud.

Piimatelgi programm on seekord pühendatud laste ja noorte kultuuriaastale, mis väärtustab meie järelkasvu nii looja kui ka publikuna, ning omamoodi seotud ka Eesti riigi 100. sünnipäevaga. Eesti tuntud kokad Inga Paenurm, Heidi Pinnak ja Juhan Heinsalu valmistavad hõrgutisi piimatoodetest ja 100 last teevad Eesti Vabariigi sünnipäevale mõeldes erinevatest piimatoodetest põnevaid kokteile. Piimatelgi tegevusi modereerib Angelica Udeküll.

Tegemist on lustaka ettevõtmisega, kus iga laps saab ise oma kätega ja tuntud kokkade näpunäiteid kuulates publikule piimakokteile valmistada. Osaleda saab ka retseptivõistlusel – selleks tuleb juba registreerimisel meile saata ühe kokteili retsept, milles on vähemalt viis komponenti. Põhitooraineks tuleb valida üks piimatoode järgneva viie hulgast: piim, keefir, hapendatud täispiim, maitsestamata joogijogurt või pett. Kõige muu osas võib lasta fantaasial lennata – ka magustamisel, sest ainus piirang on see, et valget suhkrut ei ole lubatud kasutada.