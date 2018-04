100 ja seened tõi Maalehe kujundajale karikatuuriauhinna

Möödunud reedel jagati Viljandimaal Ramsil XV Edmund Valtmani nimelise karikatuurivõistluse auhindu, kolmanda koha tõi sealt koju Maalehe kujundaja Heiki Maiberg.

"Võistluse teemaks oli "100 ja ...". Mina mängisin seentele," muigab Maiberg (vt lisatud karikatuuri).

Tegemist oli täismõõdus huumoriõhtuga, kus viibisid kohal ka sellised huumoritähed nagu Margus Abel, Raimo Aas ja Kaarel Tuvike. Viimast peaksid Maalehe lugejad mäletama omaaegsest telesaatest "Viljaveski".

"Aega on küll merre voolanud omajagu, aga kõbusa vanahärra naljad on endiselt ajakohased ning publikut naerutavad," rääkis Heiki Maiberg. "Ja õhtu oli tõesti heast huumorist pakatav! Suur tänu korraldajatele ja jõudu neile!"

Karikatuurivõistluse esimene koht kuulus žürii hinnangul sel korral Tarmo Vaarmetsale ja teine Kaljo Aprile.

Ergutuspreemiad said Aare Martinson, Hiie Ivanova, Ott Kirotar, ära märgiti Antu Oti, Monika Järvekülje, Tarmo Vaarmetsa, Helena Kapi ja Raimo Aasa tööd. Preemiafondi pani välja Kultuurkapital.

Edmund Sigfried Valtman (31. mai 1914 Tallinn – 12. jaanuar 2005 Bloomfield, Connecticut, Ameerika Ühendriigid) oli eesti karikaturist, kes on siiani ainuke eesti päritolu Pulitzeri preemia võitja. Tegemist on iga-aastase kirjandus-, ajakirjandus- ja muusikaauhinnaga, mida annab välja New Yorgis asuv Columbia Ülikooli erinõukogu.