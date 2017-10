100-meetrise lapivaiba tegemisel tahab käed külge panna üle 100 lapisõbra

Vaiba valmistas Ilme Aim - Vastseliina Käsitööühingu eestvedaja, kellel on lapitöö kogemust üle 20 aasta.

Meieselts Meroos ja Vastseliina käsitööühing kutsusid näputööhuvilisi üles osalema EV100 sünnipäevaks 100 meetri pikkuse lapivaiba valmistamisel. Igaüks teeks ühe 100x100 cm suuruse vaiba, mis omavahel ühendatakse ja nii tulebki kokku 100-meetrine vaip.

„Mõni inimene on tobedate kiiksudega. Ei teagi, kust see mõte mulle tuli, aga välja ta käisin,“ tunnistas Sirje Pakler Vastseliina käsitööühingust. „Hindan ja austan käsitöötegijaid ja tahan, et praegused meistrid saaksid ajaloos säilitatud.“

Augusti lõpus hõigati välja osalejate registreerimine ja praeguseks on ennast kirja pannud üle 100 tegija, nende seas ka kooliõpilasi, kes plaanivad õpetaja juhendamisel pundi peale ruutmeetrise vaibaga hakkama saada. „Võib-olla tuleb nüüd teha vaip 100+, kui mõni ei lange ära,“ arvas eestvedaja. Registreerimisel tuli välja käia ka plaanitava vaiba teema ja need olid seinast seina, kõige rohkem teemasid oli seotud koduga. Igal tekil peaks olema oma lugu, mida selle autor tahab „rääkida“.

Vaiba valmistas Ilme Aim - Vastseliina Käsitööühingu eestvedaja, kellel on lapitöö kogemust üle 20 aasta. Foto: Sirje Pakler

Laupäeval on plaanis osalejatega Tartus kokku saada ning teemade ja tehnikate üle aru pidada. „Loovus las lendab, kõik tehnikad on lubatud!“ ütles Sirje Pakler. Lapitehnika pole ju sugugi vaid ruudukeste kokku õmblemine, vaid kätkeb endas ka hoopis teistsuguseid võimalusi. Vaip peaks valmis saama juba paari kuu pärast ehk detsembris.

Ta on teinud avalduse ka Hooandjasse, et sealtkaudu koguda raha valmiva vaiba üles pildistamiseks ning piltidest kataloogi või koos lugudega pildialbumi trükkimiseks. Järgmisel aastal on sajast väiksemast vaibast koosnev hiigelvaip plaanis saata üle Eesti rändnäitusele.