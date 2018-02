11 KARIKATUURI | Kuidas kujutati Eestit möödunud aastal Läti päevalehtede pilapiltidel?

Lätlased leidsid möödunud aastal hulga põhjuseid Eestit või eestlasi kolme peamise päevalehe - Diena, Dienas Bizness ja Latvijas Avīze - karikatuuridel kujutada.

Lätist toodud Eesti õlle pudelid sai panti maksmata taaraautomaadis rahaks teha, Läti pudelid pidid kurvalt pealt vaatama.

"Võimalus ennast uuesti täita on vaid Eesti pudelitel, kuid see ei tähenda, et sinul variante ei oleks."

4. jaanuar 2017. Autor: Gatis Buravcovs, Diena, SIA „Izdevniecība Dienas Mediji”.

Autor: Gatis Buravcovs, Diena, SIA „Izdevniecība Dienas Mediji”

Läti majanduskasv on Eesti omast kiirem – 2016. aastal kasvas Läti SKT 1,6 protsenti, aga Eesti oma 1,1 protsenti.

“Läti kadestab Eestit! Eestis on kõik parem!“

„Kõigil on kõik parem!“

Seotud lood: Karikatuur

Karikatuur

15. veebruar 2017. Autor Agris Liepiņš, Dienas Bizness.

Autor: Agris Liepiņš / Dienas Bizness

Lätlased meelitavad eestlasi enda juurde alkoholi ostma ja äri alustama.

Suurepärane pakkumine eestlastele!

Ostes viis pudelit, saate Lätis äri alustamiseks maksualandust!

"Hea algus! Ning tõlkige Eesti keelde ka meie maksureformi kava!"

1. märts 2017. Autor: Ēriks Ošs, Latvijas Avīze.



Autor: Ēriks Ošs, Latvijas Avīze

Lätti suunatud pagulastest on Lätti jäänud ainult üksikud, kuid Eestigi pole nende õnnemaa.



"Isegi pagulased peavad seal kolm päeva kauem vastu, enne kui mujale ära jooksevad."

1. märts 2017. Autor: Gatis Buravcovs, Diena, SIA „Izdevniecība Dienas Mediji”.

Autor: Gatis Buravcovs, Diena, SIA „Izdevniecība Dienas Mediji”

Ideaalne piknik. Eestlased sõidavad Lätti odava alkoholi järgi, aga piirääres elavad lätlased Eestisse jällegi odavama sakuska järele.

< Odav naps | Odav sakuska >

25. september 2017. Autor: Gatis Buravcovs, Diena, SIA „Izdevniecība Dienas Mediji”

Karikatuur sai inspiratsiooni Maalehes mõned päevad varem ilmunud loost "Lätlased käivad Eestis odavamat toitu ostmas", mis ilmus tõlgituna ka Läti Delfis.

Autor: Gatis Buravcovs, Diena, SIA „Izdevniecība Dienas Mediji”

Eestist tuleb pidevalt teateid vahistatud Vene spioonidest.

"Meie püüame Eestis selliseid ja nii palju! Aga teie?"

"Meie Lätis püüame kinni, anname musi ja laseme lahti!"

10. november 2017. Autor: Ēriks Ošs, Latvijas Avīze.

Autor: Ēriks Ošs, Latvijas Avīze

Karikatuur viitab Läti ärkamisajale, kui rahvaluulekoguja Krišjānis Valdemārs ütles Ainaži merekoolis, et lätlased peaksid sõitma merele teadmisi koguma. Nüüd on Ainažis hoopis alkopood ning eestlased võivad hõisata "Sõidame parvetama!", kuna parvetamine tähendab läti keeles ka tina panemist.

"Lätlased, sõitkem merele!"

"Sõidame parvetama!"

18. november 2017. Autor: Gatis Šļūka, Latvijas Avīze.

Autor: Gatis Šļūka, Latvijas Avīze

Naabrid näevad üksteise maksureformidest kuuldes ainult enda halba ja teiste head.

Kiri kuusel: maksusüsteem.

"Miks naabritel alati ilusam kuusepuu on?"

15. detsember 2017. Autor: Gatis Buravcovs, Diena, SIA „Izdevniecība Dienas Mediji”.



Autor: Gatis Buravcovs, Diena, SIA „Izdevniecība Dienas Mediji”





Eesti Pank soovib käibelt kaotada 1- ja 2-sendised euromündid.

"Olin poisike, mul oli raha,

laiata siis võisin:

koerale taalri viskasin,

kuhu kukkus, jäi maha."

19. jaanuar 2018. Autor Agris Liepiņš, Dienas Bizness.

Autor: Agris Liepiņš / Dienas Bizness

Sel karikatuuril tulistab Läti pops Eesti eelarvesse viinapudeliga 30 miljoni euro suuruse augu.

"See on selle eest, et teil kõik parem on!"

9. veebruar 2018. Autor Agris Liepiņš, Dienas Bizness.

Autor: Agris Liepiņš / Dienas Bizness

Rail Balticu osanikud pole ettevõte tegevjuhi Baiba Rubesaga rahul.

"Nendega kaugele ei lenda."

14. veebruar 2018. Autor Agris Liepiņš, Dienas Bizness.

Autor: Agris Liepiņš / Dienas Bizness